ROCCASTRADA – Nuovo intervento sulla condotta dell’acqua da parte dell’Acquedotto del Fiora.

Giovedì 5 marzo AdF sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Pellegrini. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 16.00 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Pellegrini, via delle Fogne, via della Fonte, via Mercurio, via S. Martino, via di Giugnano, via del Portoncino, via del Gesso, via del Cangiolino, via del Pino, via Nazionale, via dei Molini, via della Trachite, via Lettonia e loc. il Terzo.

Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 17:00 salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.