GROSSETO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi alla rotonda tra via Emilia, via Trento e via della Pace.
Un giovane in sella alla propria bici è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’automobile.
Il ragazzo, di origine pakistana, è stato soccorso dagli operatori della Croce rossa di Grosseto e trasferito in ospedale a Grosseto.
Sul posto la Polizia municipale di Grosseto per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.
Cronaca
