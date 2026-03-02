GROSSETO – Un investimento da oltre 1,3 milioni per nuovi uffici comunali nell’area dei Bagnetti, l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole e tre bandi finanziati con fondi sociali europei che vedono il Comune capofila. Sono i temi al centro della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, che ha ospitato Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano.

Il progetto principale riguarda la realizzazione dei nuovi uffici pubblici nell’ultima porzione ancora da rigenerare dell’area ex Bagnetti. Un intervento complessivo da 1.338.000 euro, di cui 800mila finanziati dalla Regione Toscana e la parte restante con risorse comunali. L’obiettivo è trasferire gli uffici con accesso al pubblico in uno spazio più funzionale, con ingressi separati tra dipendenti e cittadini. La polizia municipale sarà spostata a breve in un’area adiacente alla sala conferenze.

«Completiamo così la riqualificazione degli ex Bagnetti – ha spiegato Ulivieri – dove sono già presenti biblioteca, museo, sala conferenze. Soprattutto garantiamo un servizio più accessibile: l’attuale sede del municipio è scomoda, in particolare per anziani e persone con disabilità».

Sempre sul fronte dell’accessibilità, è in arrivo un finanziamento da 187mila euro che consentirà entro fine anno l’abbattimento completo delle barriere architettoniche alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado di Gavorrano. Un intervento che punta a rendere pienamente fruibili gli edifici scolastici.

Importanti anche i fondi sociali europei intercettati dal Comune. Tre i progetti finanziati, due dei quali nell’ambito delle Aree interne, con Gavorrano capofila per i comuni delle Colline Metallifere: Roccastrada, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Uno dei bandi riguarda lo sport e prevede per due anni la possibilità di accesso alle attività sportive per persone con disagio fisico o economico, per un finanziamento di circa 200mila euro. Un altro progetto è dedicato allo sviluppo della legalità nelle scuole. «Si tratta di una progettazione importante – ha sottolineato il sindaco – che punta su inclusione e socialità, offrendo opportunità concrete alle persone più fragili».

Spazio infine alla stagione estiva. Sono in corso gli ultimi passaggi per definire il calendario del festival al Teatro delle Rocce, punto di riferimento dell’estate gavorranese. Accanto al festival torneranno anche la rassegna Cinema Miniera, giunta alla sesta edizione, e appuntamenti come Notte di Rasura e Luoghi del Tempo.

