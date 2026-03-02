GROSSETO – Domenica da incorniciare per i baby atleti del Grosseto Rugby Club. Raggruppamento casalingo per gli Under 8 Flavio, Leonardo, Sergio, Gabriele e Vittorio, autori di belle prestazioni; per loro solo una sconfitta e poi tutte vittorie, ma soprattutto evidenti miglioramenti a livello di gioco, sempre più organizzato e ordinato.

Al torneo di Piombino è arrivata una splendida vittoria per gli Under 10 Arno, Brando, Edoardo e Lorenzo allenati dalla coach Chiara Castelli; per loro tante buone giocate fra lanci, placcaggi e scambi sempre più sicuri e affiatati, che hanno portato ai successi per 5-2 e 7-2 contro Lucca e proprio contro i padroni di casa piombinesi, più l’avvincente pareggio per 4-4 faccia a faccia con i Titani.