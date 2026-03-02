GROSSETO – Una massima punizione a completamento di una prestazione cuore e muscoli, a spese di un buon Poggibonsi, per la ventiseiesima di campionato del Grosseto (foto di Paolo Orlando). Lo 0-1 griffato Riccobono è stato un duello senza risparmio di energie, dove niente era scontato tutto era difficile, a cominciare dalla grinta degli avversari. A spezzare gli equilibri è stato un tiro dal dischetto – il secondo a favore dei biancorossi nell’arco di tutto il torneo – che ha suggellato i tre punti e ha portato a dodici il gap dal Seravezza, fermato sul pareggio dal Follonica Gavorrano, e a più tredici dal Tau Altopascio, adesso terzo dopo la sua quinta sconfitta. A fine gara qualche polemica e malcontento, ma anche abbracci a sigillare una domenica impegnativa e, immancabili, i saluti affettuosi ai duecento, appassionati supporter maremmani presenti.

Grifone, vittoria pesante contro il Poggibonsi

La classifica:

Grosseto 62 punti; Seravezza 50; Tau Altopascio 49; Siena 44; Terranuova Traiana 42; Prato 41; Foligno 40; Scandicci 36; Aquila Montevarchi 35; Ghiviborgo, Sporting Trestina 33; San Donato Tavarnelle 30; Camaiore 29; Orvietana, Follonica Gavorrano 28; Poggibonsi 23; Sansepolcro 17; Cannara 15