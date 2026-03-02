SORANO – “Considerando le difficoltà che tutto il comparto olivicolo-oleario ha dovuto affrontare nell’ultimo anno, abbiamo cercato di sollecitare come associazione un primo incontro tra i protagonisti e promuovere un momento di condivisione e confronto aperto ai professionisti, agricoltori, tecnici ed appassionati di agricoltura”. A dirlo è SovanAperta, associazione che opera già da molti anni (2013) con lo scopo di promuovere ed organizzare attività, che spaziano dal culturale al sociale in uno spirito di solidarietà, inclusione ed aggregazione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio.

Agricoltura e territorio: quale futuro? Dialogo tra i protagonisti

Il 26 febbraio a Sovana l’associazione ha organizzato nella sua sede il primo incontro sul tema “Agricoltura e territorio, quale futuro?” dedicato all’olivicoltura.

“Il progetto Agricoltura & Territorio nasce dall’idea di valorizzare il territorio riflettendo sulle produzioni locali in senso lato e le tradizioni rurali – commentano -. La numerosa partecipazione da parte dei produttori, trasformatori ed il mondo cooperativo – commentano – dimostra la voglia di crescere e di adeguare le produzioni alle nuove problematiche ambientali e di mercato”.

L’associazione ha voluto creare un momento di riflessione condivisa e gettare un seme perché si creino le condizioni attraverso il contributo di tutti i protagonisti, per un miglioramento di un comparto, quello agricolo, molto importante per il territorio.

“Un’occasione per fare sinergia e valutare possibili azioni comuni, nell’ottica di superare le frammentazioni strutturali ed aumentare la competitività del nostro prodotto – conclude l’associazione -. L’evento è stato condotto dai tecnici Giorgio Petri e Alessandro Delogu, ai quali va il nostro ringraziamento”.