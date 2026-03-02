GROSSETO – Una grande festa dello sport alla Uisp di Grosseto con l’atto finale del circuito di podismo Corri nella Maremma 2025. Una giornata speciale che ha visto sfilare sul podio ben 51 atleti, tra cui i campioni assoluti e i vincitori delle varie categorie, oltre alle cinque migliori società del territorio. L’evento ha celebrato un movimento capace di portare il podismo in ogni angolo della provincia, confermando ancora una volta il Team Marathon Bike a bersaglio tra i team davanti a Quarto Stormo e Atletica Costa d’Argento.

Tra i momenti più attesi, l’incoronazione dei Top Runner 2025: per le donne il trionfo è andato a Marcella Municchi, seguita da Marika Di Benedetto e Katarzyna Anna Stankiewicz. Tra gli uomini, il titolo è stato conquistato da Jacopo Boscarini, che ha preceduto Matteo Mugnaioli e Beniamin Benedic.

“Importantissima la manifestazione organizzata dalla Uisp – afferma l’onorevole Fabrizio Rossi – che permette di conoscere i nostri territori, i nostri paesaggi, ma fa fare anche tanto sport. Ho visto davvero giovani e meno giovani insieme in una corsa sfrenata per vincere, ma poi alla fine tutti amici a festeggiare la nostra splendida terra». «Il nostro territorio – ricorda l’assessore comunale – è riconoscibile e conoscibile anche grazie allo sport e un evento come il Corri nella Maremma non può che avere grande valore”.

Tra le autorità che hanno premiato gli atleti anche il vicepresidente della Provincia di Grosseto, Valentino Bisconti, che ha posto l’accento sul valore sociale: “Correre in Maremma vuol dire stare bene e stare insieme per dare a tutti un momento di felicità e benessere collettivo. Abbiamo un territorio che permette una valorizzazione completa della persona, dalla collina fino al mare. Come Provincia abbiamo istituito consulte per lo sport e la disabilità proprio per supportare le famiglie e le tante associazioni, come Skeep, che permettono ai ragazzi di sentirsi liberi di vivere il territorio”.

“Il Corri nella Maremma rappresenta un fiore all’occhiello per il comitato Uisp – spiega il Presidente Massimo Ghizzani – Quest’anno abbiamo avuto 15 tappe molto partecipate, con circa 250 presenze in più rispetto all’anno scorso. Tra i podisti c’è una coesione fantastica: si danno battaglia gara dopo gara, ma poi alla fine si stringono la mano e sono tutti sorridenti. È questo che vorrei vedere sempre nello sport».

Il coordinatore Paolo Vagaggini guarda già al futuro: «Siamo soddisfatti perché i numeri sono stati superiori all’anno scorso nonostante qualche prova in meno. Il vivere insieme queste gare è la cosa principale. Per il 2026 ci saranno delle new entry come Castiglione della Pescaia. Sarà una lunga stagione, da marzo fino al 27 dicembre, con l’auspicio che possa regalare la consueta armonia tra tutti i partecipanti”.

Classifiche Top Runner:

Donne: 1. Marcella Municchi, 2. Marika Di Benedetto, 3. Katarzyna Anna Stankiewicz.

Uomini: 1. Jacopo Boscarini, 2. Matteo Mugnaioli, 3. Beniamin Benedic.

I vincitori di categoria:

Categoria A: 1. Nicola Martellini, Skeep; 2. Nicola Grasso, Skeep; 3. Alessandro Angioloni, Reale Stato dei Presidi.

Categoria B: 1. Federico Benedetti, Atletica Costa d’Argento; 2. Giuseppe Renis, Skeep; 3. Marco Casamenti, Reale Stato dei Presidi.

Categoria C: 1. Davide Bocchi, Track & Field; 2. Luca Poggiani, Team Marathon Bike; 3. Michele Fiorelli, Team Marathon Bike.

Categoria D: 1. Gianluca Colicci, Team Marathon Bike; 2. Flavio Mataloni, Atletica Costa d’Argento; 3. Oreste Milozzi, Reale Stato dei Presidi.

Categoria E: 1. Massimo Martellini, Team Marathon Bike; 2. Mirco Falconi, Team Marathon Bike; 3. Diego Capani, Team Marathon Bike.

Categoria F: 1. Danilo Marianelli, Team Marathon Bike; 2. Andrea Ferrarese, Team Marathon Bike; 3. Nicola Picciocchi, Team Marathon Bike.

Categoria G: 1. Giuseppe Agnelli, Reale Stato dei Presidi; 2. Giovanni Formisano, Dlf Grosseto; 3. Luigi Spaggiari, Team Marathon Bike.

Categoria H: 1. Renato Goretti, Track & Field; 2. Elvio Civilini, Atletica Costa d’Argento; 3. Agostino Laudato, Quarto Stormo.

Categoria I: 1. Arianna Maione, Reale Stato dei Presidi; 2. Gaia Pelucco, Reale Stato dei Presidi; 3. Sofia Bandinelli, Reale Stato dei Presidi.

Categoria L: 1. Luljeta Zefi, Uisp Abbadia S.Salvatore; 2. Luciana Francisca De Aguiar, Reale Stato dei Presidi; 3. Valentina Di Sabatino, Team Marathon Bike.

Categoria M: 1. Claudia Georgiana Petrisor, Reale Stato dei Presidi; 2. Giulia Zigon, Mens Sana Siena; 3. Elena Bromo, Team Marathon Bike.

Categoria N: 1. Tiziana Galella, Team Marathon Bike; 2. Alessia Barozzi, Reale Stato dei Presidi; 3. Francesca Paradisi, Gruppo Podistico Rossini.

Categoria O: 1. Angela Mazzoli, Atletica Costa d’Argento; 2. Vittoria Moggi, Mens Sana Siena; 3. Angelica Monestiroli, Team Marathon Bike.

Categoria JM: 1. Filippo Bonucci, Atletica Costa d’Argento; 2. Pietro Colombo, Atletica Costa d’Argento; 3. Giacomo Casini, Sbr3.

Categoria JF: 1. Aurora Funghi, Atletica Costa d’Argento; 2. Matilde Di Monaco, Atletica Grosseto; 3. Emilia Fani, Atletica Grosseto.

Classifica società:

1. Team Marathon Bike (19000 punti)

2. Quarto Stormo (9237 punti)

3. Reale Stato dei Presidi (9159 punti)

4. Atletica Costa d’Argento (8537 punti)

5. Mens Sana Siena (5815 punti)