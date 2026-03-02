GROSSETO – Ennesimo podio tricolore nella ancor giovane carriera di Mattia Bartolini: il discobolo dell’Atletica Grosseto Banca Tema è medaglia d’argento ai Campionati italiani invernali di lanci andati in scena lo scorso weekend a Mariano Comense, in provincia di Como.

L’atleta classe 2008 allenato da Francesco Angius e Serghei Haivaz, sempre presente su un podio nazionale dal 2023, ha scagliato l’attrezzo da 1.750kg fino a 53.75m nella gara di Disco Giovanile, la particolare denominazione che, come di consueto, la Federazione assegna a questa manifestazione che raggruppa sia gli Allievi che gli Juniores.

Per Bartolini, che mette a segno la sua terza miglior misura di sempre, una gara regolare che lo ha portato a superare i 53m in tre dei cinque lanci validi e che lo mettono ancora una volta in scia di quei 56m che vorrebbero dire minimo di partecipazione per i Campionati Mondiali Under 20 in programma dal 5 al 9 agosto all’Hayward Field di Eugene, uno dei templi dell’atletica mondiale.

A Mariano Comense la prima posizione va a Francesco D’Angelo (59.38m), un anno più grande di Bartolini e ormai avversario di lunga data del grossetano. Il podio è stato completato dal castrovillarese, ancora Allievo, Jesse Nosakhare John (51.34m).

L’Atletica Grosseto è stata impegnata anche al Parco Serravalle di Empoli, dove si sono disputati i Campionati Toscani di Staffette di Cross. La giovanissima squadra Ragazzi, formata per due terzi da atleti al primo anno di categoria, è terza nel 3x1000m: Giovanni Tomei, Niccolò Cianti e Giacomo Buggiani chiudono in 10:59 alle spalle di Pistoiatletica e Atletica Calenzano, permettendo al sodalizio biancorosso di tornare sul podio di questa competizione a due anni di distanza dall’ultima volta. A Empoli promosse a pieni voti anche Stella Bellagotti, Maria Pifferi e Nicol Campitelli che, tutte al primo anno di categoria, chiudono all’ottavo posto tra le 30 squadre partenti (foto di Davide Vaninetti/Fidal Lombardia).