GROSSETO – Incendio poco prima delle 13 nel parcheggio dietro al centro commerciale Aurelia Antica.

A prendere fuoco una bicicletta elettrica che era parcheggiata e ferma già da un po’. Qualcuno avrebbe sentito un rumore strano, poi un crepitio e le fiamme l’hanno avvolta in breve tempo. Sembra che sia una caratteristica delle batterie a ioni di litio la rapidità e l’intensità di questo tipo di incendi.

Ad intervenire tempestivamente due operatori in servizio alla Croce rossa; i due hanno spento l’incendio. Le fiamme non accennavano a diminuire, tanto che è stato necessario un intero estintore con le rotelle, quindi piuttosto grosso. per aver ragione dell’incendio. Fortunatamente la bicicletta non si trovava vicino ad auto o altri mezzi parcheggiati.