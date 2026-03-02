GAVORRANO – Il comune di Gavorrano dedica tre spazi pubblici a tre figure femminili che hanno fatto la differenza nella memoria collettiva in occasione della Festa della Donna con la campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade” promossa da Toponomastica femminile e patrocinata da Anci.

La Commissione Pari Opportunità, sostenuta dall’amministrazione comunale, ha scelto di rendere visibili tre diverse storie per trasmettere dei valori legati alla forza femminile. Le targhe porteranno il nome di Franca Magnani, Margherita Hack e Rosa Parks.

Le tre donne protagoniste:

Franca Magnani (Bagno di Gavorrano, pista polivalente) – figura significativa per la comunità locale, è stata una donna delle Istituzioni, eletta nel consiglio comunale di Gavorrano per due legislature dal 1990 al 1999. Il suo nome richiama la sua costante attenzione rivolta ai problemi inerenti le fasce più fragili della popolazione: i bambini, gli adolescenti, i giovani, le donne, gli anziani e le persone con disabilità. Ha sicuramente arricchito le funzioni del suo operato per le qualità che distinguono il femminile e per la sensibilità, il dialogo, la capacità di ascolto e la perseveranza che erano tratti fondamentali della sua personalità.

Margherita Hack (Gavorrano, ludoteca) – astrofisica di fama internazionale e straordinaria divulgatrice scientifica, è stata un punto di riferimento per la diffusione del sapere, del pensiero critico e della libertà intellettuale. Con il suo impegno ha dimostrato che la scienza è uno spazio aperto, accessibile e profondamente umano.

Rosa Parks (Giuncarico, campo multifunzionale) – simbolo universale della lotta per i diritti civili, con un gesto semplice e coraggioso ha contribuito a cambiare la storia. La sua figura rappresenta la forza della dignità, della giustizia e della responsabilità individuale nel costruire una società più equa.

«La campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade” – dicono dalla Commissione Pari Opportunità -, promossa da Toponomastica femminile e patrocinata da Anci, ci invita a riflettere su quanto i nomi dei luoghi che abitiamo ogni giorno contribuiscano a costruire memoria, identità e modelli culturali. Scegliere a chi intitolare uno spazio pubblico significa decidere quali storie rendere visibili e quali valori trasmettere».

Il programma al quale la cittadinanza è invitata a partecipare è il seguente:

Ore 10:30 – Giuncarico, campo multifunzionale Rosa Parks

Ore 11:15 – Gavorrano, ludoteca Margherita Hack

Ore 12:00 – Bagno di Gavorrano, pista polivalente Franca Magnani