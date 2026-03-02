GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

• Ti piace prenderti cura degli animali? PetStore Conad Grosseto ricerca Toelettatori. porta in negozio e consegna al box oppure invia il tuo curriculum alla mail [email protected] indicando nell’oggetto della mail “Candidatura 538”. LINK

• Opportunità di lavoro con Acqua Village che apre ufficialmente le selezioni di lavoro per la stagione estiva 2026. I parchi acquatici di Follonica e Cecina cercano nuove risorse da inserire nel proprio staff nel periodo compreso tra giugno e settembre. Un’occasione rivolta a chi desidera lavorare in un ambiente dinamico, organizzato e a contatto con il pubblico. Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il sito ufficiale www.acquavillage.it, nella sezione “Lavora con noi”, compilando il modulo e allegando il curriculum vitae. Non saranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate a mano. LINK

• Azienda referenziata grossetana, operativa nei servizi alle imprese, intende avviare una selezione per l’individuazione di una persona con comprovate competenze in marketing aziendale, da inserire all’interno della propria organizzazione per supportare le attività di sviluppo, comunicazione e promozione. LINK

• Cercasi gestore per impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto, è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita, Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Alba’r di Monticello Amiata ricerca personale da assumere come apprendista. Anche prima esperienza. Dal martedì alla domenica, turni di mattina e sera. Ambiente dinamico e versatile. Richiesti propensione al contatto col pubblico, buona capacità di calcolo e disponibilità alla formazione continua. Cell:. 345 6052437 Mail: [email protected] LINK

Centro per l’impiego:

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Baristi e professioni assimilate. Camerieri di ristorante. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Muratori in pietra e mattoni. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Grafici. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Professioni sanitarie infermieristiche. Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Educatori professionali. Addetti a funzioni di segreteria. Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Professioni sanitarie infermieristiche. Tecnici della produzione manifatturiera. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Addetti agli affari generali. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Camerieri di ristorante. Bagnini e professioni assimilate. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni. Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici. Addetti al controllo della documentazione di viaggio. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Cuochi in alberghi e ristoranti. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Panettieri. Commessi delle vendite al minuto. Centralinisti. Agenti di commercio. Camerieri di albergo. Artigiani e addetti alle tintolavanderie. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Agenti di commercio. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Falegnami. Verniciatori artigianali ed industriali. Educatori professionali. Estetisti e truccatori. Approvvigionatori e responsabili acquisti. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Ingegneri industriali e gestionali. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Addetti alla gestione del personale. Elettrotecnici. Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni. Commessi delle vendite al minuto. Braccianti agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie. Conduttori di trattori agricoli. Addetti a macchinari industriali per la vinificazione. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Addetti alla contabilità. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti alla gestione del personale. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Baristi e professioni assimilate. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Camerieri di albergo. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Installatori di infissi e serramenti. Verniciatori artigianali ed industriali. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Commessi delle vendite al minuto. Massaggiatori ed operatori termali. Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione collettiva. Pasticcieri e cioccolatai. Estetisti e truccatori. Muratori in pietra e mattoni. Montatori di mobili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Idraulici nelle costruzioni civili. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Tecnici della gestione di cantieri edili. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Guardie private di sicurezza. Agenti di commercio. Braccianti agricoli. Estetisti e truccatori. Tecnici della gestione di cantieri edili. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Insegnanti di lingue. Artigiani e addetti alle tintolavanderie. Addetti all’assistenza personale. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Estetisti e truccatori. Addetti a funzioni di segreteria. Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari. Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali. Commessi delle vendite al minuto. Addetti agli affari generali. Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate. Conduttori di trattori agricoli. Agenti di pubblicità. Idraulici nelle costruzioni civili. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Ponteggiatori. Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Architetti. Geometri. Ingegneri edili e ambientali. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Personale di guardiania territoriale. Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.