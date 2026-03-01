GROSSETO – Prosegue la marcia solitaria della Gea Grosseto, che infila l’undicesima affermazione consecutiva nel campionato di di divisione regionale 1, ma per aver ragione dell’Invictus Livorno (79-74 il finale) ha dovuto aspettare il secondo tempo, nel quale ha raggranellato un buon vantaggio, che è servito ad arrivare alla fine con pochi patemi d’animo. Gli amaranto ospiti hanno lottato con il coltello tra i denti per mettere punti importanti in classifica per evitare di essere risucchiati nella zona calda.

Una vittoria, la dodicesima casalinga, che permette tra l’altro a Furi e compagni di portare a 10 i punti di vantaggio sulle inseguitrici.

“Vittoria sofferta, al termine di una giornata non felicissima – è stato il commento di Andreozzi – l’importante è aver preso i due punti, che ci consentono di allungare ancora. Stavolta abbiamo giocato solo quando contava. Siamo un po’ stanchi, ma dobbiamo stringere i denti per qualche settimana”.

Nel quarto iniziale la Gea parte bene e in un battibaleno, grazie anche due splendidi canestri da tre punti di Mari, si porta a +6 (11-5, 13-7, 15-9), ma il grintoso quintetto labronico con la bomba di Baroni e i liberi di Fantoni riesce a rimanere attaccato ai locali: dopo aver raggiunto il 16-16, per qualche secondo l’Invictus si porta avanti (16-18), ma il tiro da lontanissimo a fil di sireno di Liberati consente ai grossetani di chiudere a +1. Nella seconda frazione i livornesi confermano la loro insidiosità e arrivano ad avere anche tre lunghezze di vantaggio (24-27), rimanendo avanti fino al 27-29. Grosseto aumenta il ritmo e si riporta sopra nel punteggio e con una bomba di Malentacchi riprende un buon margine, prima di andare all’intervallo lungo sul +6 (40-34).

Al rientro dagli spogliatoi Mari regala subito il +8, ma la Libertas Livorno non ci sta e si riporta a – 3 (44-41). I biancorossi hanno però un piglio diverso rispetto al primo tempo e con splendidi canestri da due e da tre, arrivano fino al 12 lunghezze di vantaggio (65-53), prima di presentarsi all’ultimo riposo a +9. Nell’ultima frazione la Gea controlla abbastanza agevolmente, anche se il vantaggio non arriva mai sopra i dodici per la grinta con cui gli ospiti hanno cercato comunque di dar fastidio fino in fondo alla capolista, riportandosi addirittura a soli quattro punti di distanza prima del definitivo 79-74.

Gea Basketball Grosseto-Invictus Livorno 79-74

GEA GROSSETO: Ciacci 2, Liberati 13, Mari 21, Ignarra 2, Malentacchi 5, Fommei, Furi 8, Ense 14, Scurti 14, Venezia, Grascelli. All. Silvio Andreozzi.

INVICTUS LIVORNO: Odagwe 4, Bandini 6, Santini 5, Vincenzini 7, Fantoni 16, Botta, Madeo, Bianchi, Fiore 9, Di Dato 3, Baroni 11, D’Attilio 6. All. Gabriele Pardini.

ARBITRI: Chirco di Firenze e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.

PARZIALI: 19-18, 40-34; 65-57.

NOTE: tecnico a Mari nel 3° q. Uscito per falli Ense.

STATISTICHE GEA: 16/32 nei tiri da due, 10/36 da tre, 17/25 nei liberi; 36 rimbalzi, 8 palle recuperate (7 perse), 16 assist.