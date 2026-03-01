BAGNO DI GAVORRANO – Partita rocambolesca tra Follonica Gavorrano e Seravezza Pozzi, che si chiude sull’1-1 al termine di un incontro pieno di emozioni. Passa un minuto e il Seravezza ci prova da fuori con Bajic, palla sul fondo. Altri due giri di lancette e Vanzulli si divora un gol solo di fronte a Tognetti, calciando fuori da buona posizione.

All’8′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Fabri che arriva al tiro trovando pronto l’estremo difensore biancorossoblù.

Al 13′ un tiro-cross di Mannucci crea un pericolo per la porta del Follonica Gavorrano, con la palla che si stampa sull’incrocio dei pali.

Dopo una partenza arrembante del Seravezza si vede in avanti anche la formazione mineraria. Al 20′ il Follonica Gavorrano chiede il calcio di rigore dopo un colpo di testa di Biagetti, l’arbitro lascia correre. Poi Lagormarsini compie un miracolo e smanaccia il pallone diretto in rete, salvando la porta del Seravezza.

Seconda parte di ripresa combattuta, con le due squadre che lottano soprattutto a centrocampo.

Il finale di frazione però si riaccende, dal punto di vista delle palle gol, al 37′: il Seravezza torna a rendersi pericoloso con Lepri, che spara un diagonale che esce di poco a lato.

Al 41′ Rinaldini viene atterrato in area, l’arbitro questa volta concede il rigore al Follonica Gavorrano. Dal dischetto si presenta Bellini, ma Lagomarsini intuisce l’angolo e neutralizza il penalty del numero 7 biancorossoblù.

Al 47′ il Seravezza trova il vantaggio: Fabri calcia dal limite e la palla viene deviata sull’incrocio dei pali. Ad avventarsi per primo sul pallone è Bedini, che in tap-in porta gli ospiti avanti.

La prima frazione si chiude così con il Seravezza in vantaggio, mentre a inizio ripresa mister Brando toglie l’acciaccato Marino inserendo Fossati, cercando di alzare il baricentro della squadra.

Al 4′ Tognetti è bravo in uscita su Sava, mentre all’11 è Fossati che si aggiusta il pallone e calcia alla ricerca della pari, non inquadrando lo specchio.

Al 13′ Presta dialoga con Fossati e calcia dal limite, la palla è indirizzata verso l’angolino ma Lagormarsini è attento e blocca.

Si alza la pressione del Follonica Gavorrano. Al 16′ Likaxhiu trova Fossati, che si gira e calcia di prima intenzione. Ancora una volta Lagomarsini blocca.

Al 18′ l’arbitro concede un altro calcio di rigore al Follonica Gavorrano, con Fontanarosa che blocca con le mani una conclusione diretta in porta, l’arbitro estrae il cartellino rosso nei confronti del neo entrato. Dal dischetto Rinaldini dal dischetto calcia forte ma ancora una volta il portiere del Seravezza è decisivo e para il penalty, il suo secondo di giornata.

Al 28′ l’arbitro assegna il terzo calcio di rigore ai biancorossoblù per un fallo di Mannucci, che stende Presta in area. Dal dischetto va ancora Rinaldini, che questa volta non sbaglia e spiazza il portiere ospite, trovando il pari.

Al 31′ l’arbitro espelle Mannucci per doppia ammonizione, con il Seravezza che chiude in nove uomini.

Al 36′ Iacoponi arriva al tiro ma viene contrastato in angolo. Ancora Iacoponi al 39′ serve Maurizi, che di testa mette a lato di un soffio.

Il Seravezza si rivede al 41′ con una punizione calciata di potenza da Tognoni che termina alta, mentre dall’altra parte Maurizi calcia dalla distanza non trovando la porta.

L’arbitro assegna 6′ di recupero, con Rinaldini che nel finale prova un tiro velleitario che è preda del portiere. È l’ultima azione, con il triplice fischio dell’arbitro che decreta l’1-1 finale al termine di una gara incredibile.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini, Marino (1′ st Fossati), Proietti (32′ st Iacoponi), Rinaldini, Biagetti, Likaxhiu (37′ st Giordani), Presta (37′ st Maurizi), Ferrante (23′ st Drapelli), Arrighi. A disposizione: Poggiolini, Ferretti, Bucci, Pescicani. All. Brando.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini, Bajic, Mosti (21′ Sava), Fabri, Muhic (38′ st Tognoni), Pucci, Bedini, Lepri (20′ st Dalla Riva), Mannelli, Vanzulli (15′ st Fontanarosa), Mannucci. A disposizione: Tommasi, Ricci, Cini, Fiore, Lecini. All. Masitto.

ARBITRO: Francesco Saffiotti di Como. Ass.ti: Camillo di Amarante di Castellammare di Stabia, Francesco Quattrotto di Messina.

MARCATORI: 47′ Bedini, 28′ st (rig.) Rinaldini.

NOTE: ammoniti Pucci, Lepri, Likaxhiu, Tognoni. Al 42′ Lagormarsini para un calcio di rigore a Bellini. Espulso Fontanarosa al 16′ st per fallo di mano in area. Al 18′ st Lagomarsini para un rigore a Rinaldini. Al 31′ l’arbitro espelle Mannucci per doppia ammonizione. Recuperi 6+6.