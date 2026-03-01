GROSSETO – «Troppi pochi posti nella riabilitazione dell’ospedale Misericordia di Grosseto, e i pazienti si trovano ad essere ricoverati per mesi lontano da casa» a raccontare la situazione Simone Angioli, un nostro lettore.

«Il reparto ha a disposizione solo otto posti letto e dunque non è in grado di prestare le cure necessarie ai pazienti che ne hanno bisogno, pazienti che si trovano dunque ad essere ricoverati per mesi lontani da casa, quando per loro la vicinanza alla casa ed agli affetti sarebbe un aiuto in più nel difficile percorso che stanno affrontando».

«Il problema sta nella mancanza di personale e non nelle camere disponibili, cosa che fa ancora più rabbia – prosegue il nostro lettore -. Quando fu aperto il reparto era da 16 posti e dovevano aumentare a 24. Oggi sono soltanto otto: per una provincia come la nostra non sono di certo sufficienti. Questo è quanto sta accadendo alla mia compagna, che a breve tornerà a casa da un ospedale lontano dove non è riuscita a fare i progressi sperati né ad ottenere il trasferimento a Grosseto».