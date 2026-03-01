RIBOLLA – Ventesima edizione del Trittico di Maremma, al via mercoledì prossimo (foto Malarby). La gara a tappe di ciclismo amatoriale partirà alle 15 nei pressi del bar Chalet di Ribolla. Nemmeno il Covid ha fermato la manifestazione fiore all’occhiello del Marathon Bike di Grosseto, Acsi e Avis, supportata della Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma. Venti anni ininterrotti con la manifestazione rigorosamente disputata nei giorni di mercoledì. Al termine delle tre gare verrà assegnato il “Buttero d’argento” al ciclista che otterrà più punti nelle 10 categorie previste. Le altre prove verranno effettuate mercoledì 18 e mercoledì 25 marzo in località Grilli di Gavorrano.

Questi i vincitori del Trittico che si sono succeduti dalla prima all’ultima edizione: 2007 Livio Gremigni, 2008 Stefano Giuliani, 2009 Rossano Lischi, 2010 Andrea Nencini, 2011 Michele Rezzani, 2012 Domenico Passuello, 2013 Mirco Balducci, 2014 Massimo Di Franco, 2015 Diego Giuntoli, 2016 Bruno Sanetti, 2017 Bruno Sanetti, 2018 Luca Nesti, Domenico Nucera nel 2019, Mario Calagretti nel 2020, Alfredo Balloni nel 2021, Marco Giacomi nel 2023, Vincenzo Rigirozzo nel 2024 e Marco Diamanti l’anno scorso.