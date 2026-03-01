FOLLONICA – Sarà ricordata come l’edizione del super cappotto di Senzuno che è riuscito nell’impresa di conquistare il premio per il miglior carro e quello per la migliore mascherata a terra dopo aver già ottenuto il successo con la fascia di Miss Carnevale per la sua reginetta Lisa Giuliacci. Un primato che ha portato il rione giallo verde a trionfare anche nella Coppa Carnevale dove contano i punteggi ottenuti in tutte e tre le competizioni della manifestazione.

guarda tutte le foto 8



La mascherata di Senzuno del 2026

Ma questa 59esima edizione del carnevale di Follonica, una delle più partecipate e sentite, sarà ricordata anche come l’edizione della bandiera della pace che ha sfilato tra i rioni di Senzuno e della 167 ovest addirittura al posto delle bandiere dei rioni a dimostrazione della sensibilità di tutti i volontari in questo momento di crisi internazionale con il nuovo fronte di guerra del Medio Oriente e dell’Iran.

Un’edizione che nella premiazione finale ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Eugenio Giani che insieme al sindaco Matteo Buoncristiani e al presidente dell’associazione Carnevale Andrea Benini, ha premiato i rioni vincitori assegnando anche altri due riconoscimenti importanti: uno al rione Chiesa, perché nonostante le difficoltà i volontari si sono impegnati nella realizzazione del carro di Re Carnevale e sono stati presenti, e uno alla memoria di Diva Fiorenzani, storica sarta del carnevale, assegnato a Daniela Carraro, sarta del rione 167 ovest per il migliore vestito della reginetta. Poco prima della premiazione anche un momento goliardico con la stretta di mano tra il presidente Giani e il presidente Donald Trump.

Nonostante la quarta sfilata anche questa volta sono stati migliaia i biglietti staccati anche se la sfilata record resta la seconda con oltre settemila biglietti venduti. Tra le sorprese di quest’ultima sfilata anche il giovane follonichese Lorenzo Russo che ha interpretato con la voce e non solo i più grandi successi di Elvis Presley.

Tutte le classifiche di questa 59esima edizione

Per il miglior carro ecco il podio completo: Senzuno, 167 ovest, Pratoranieri

Per la migliore mascherata a terra ecco il podio completo: Senzuno, 167 ovest, Cassarello.

• Questa la classifica completa per la Coppa Carnevale: Senzuno, 167 ovest, Zona Nuova e Cassarello (terze a pari merito), Pratoranieri, Centro, Capannino.

• Miss Carnevale: Lisa Giuliacci, rione Senzuno.