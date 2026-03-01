DUBAI – È scattato ancora l’allarme e i gli studenti maremmani questa volta si sono rifugiati in un vero e proprio bunker.

A raccontarlo è Elisa, la studentessa maremmana di 16 anni che si trova a Dubai con tre compagni di scuola all’interno di un progetto che ha portato negli Emirati Arabi 200 studenti da tutta Italia. Tra questi i quattro studenti che frequentano l’istituto superiore linguistico follonichese.

Alle 20.30 Elisa ci ha inviato un video girato nel bunker in cui si trovano al momento i ragazzi. Alle 23,17 ora locale è scattato un nuovo allarme.

«Ci hanno detto di scendere solo se suona l’allarme dell’albergo» ha detto Elisa che, con il consueto sangue freddo ha aggiunto «Al momento è tutto a posto, siamo abbastanza tranquilli».