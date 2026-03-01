CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Cinzia Valle ci manda una foto dei tempi della scuola elementare a Castiglione della Pescaia per la nostra rubrica Maremma com’era.
«Sono la grassottella accanto a Sandra Mainetti, la mia amica, dalla quale non mi separavo mai. Ricordo i cognomi di Calzuola, Saletti, Guasconi, Giudici, Palombo, Veri, Tarquini, Carbonaro. Il maestro si chiamava Carlo Seravalle».
Sulla parete la foto dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
