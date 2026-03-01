GROSSETO – Il Circolo Pattinatori stacca matematicamente il pass per i preliminari playoff, battendo il Forte dei Marmi (5-1) con una prestazione di qualità, al termine di 50 minuti dominati dai biancorossi. “La squadra ha fatto la partita che mi aspettavo – commenta a fine gara mister Mariotti – i ragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e tanto cuore, proseguendo una stagione fin qui straordinaria”.

Trenta secondi sul cronometro e il Forte fa tremare la porta difesa da Franco Scarso. Già al 2′ è Saavedra a chiamare al lavoro Gnata. Al quinto il portiere versiliese ferma in bello stile il contropiede solitario di Sillero, ma nulla può sulla gran conclusione di Barragan da lontano. Al 16′ il Grosseto va vicino al raddoppio: il tiro di Vargas batte sul palo alla sinistra di Gnata e finisce poi contro la traversa.

Il 2-0 arriva un paio di minuti dopo: sul tiro di Paghi da lontano la pallina viene toccata da Vargas, ma è Nicolas Barbieri che la devia in rete. Il terzo gol del Cp va a premiare la caparbietà di Stefano Paghi, che affonda sulla destra e fa passare la palla sotto i gambali del portiere ospite. Negli ultimi cento secondi del primo tempo Gnata blocca cinque insidiosi tentativi dei biancorossi, permettendo al Forte dei Marmi di andare al riposo sotto “solo” per 3-0. Nella ripresa è un monologo biancorosso, interrotto dalla rete di Duhalde, che da due passi batte Scarso. Il Grosseto ristabilisce le distanze, al 12′, con una conclusione volante dell’italo argentino Vargas. Al 15′ Gnata tocca in maniera irregolare Sillero, per gli arbitri è rigore, che Barragan trasforma con un tiro a mezz’aria. Nell’ultimo minuto Sillero si fa parare una punizione da Gnata. Adesso il campionato si ferma per la Final Four di Coppa Italia, ma al rientro il Grosseto non avrà però il portiere Franco Scarso, uno dei migliori del campionato, che per motivi personali e familiari ha rescisso il contratto con il Cp Grosseto e tornerà nei prossimi giorni in Argentina.

Gli altri risultati: Monza-Sarzana 5-1 (giocata venerdì), Giovinazzo-Lodi 4-5, Valdagno-Novara 8-4; domenica Viareggio-Trissino, Castiglione-Breganze, Bassano-Follonica.

Circolo Pattinatori Grosseto-Forte dei Marmi 5-1

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ciupi; Lopez, Duhalde, Checchetto, Cacciaguerra, Bozzetto, Raffaelli, Giovannelli, Ballestrero. All. Roberto Crudeli.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Carlo Iuorio e Vincenzo Marinelli

RETI: nel p.t. 4’34 Barragan, 17’16 Barbieri, 18’39 Paghi; nel s.t. 6’34 Duhalde, 11’02 Vargas, 15’24 Barragan (rig.)

NOTE: espulsione temporanea (2)’ Bozzetto nel p.t.; Vargas nel s.t