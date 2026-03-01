GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 1 marzo 2026

Ariete – La domenica ti trova più riflessivo del solito. Hai voglia di muoverti, ma qualcosa ti invita a restare e ascoltare. Una conversazione sincera può chiarire un dubbio che ti accompagna da giorni.

Toro – Giornata serena, ideale per dedicarti alla casa o agli affetti più stretti. Ti senti in equilibrio e riesci a trasmettere sicurezza anche a chi ti sta accanto. Approfitta di questa stabilità.

Gemelli – Hai bisogno di stimoli, ma oggi potresti trovarli dentro di te più che fuori. Una lettura, una passeggiata, una chiacchierata inattesa possono aprire nuove prospettive.

Cancro – Emozioni in primo piano. Ti senti più sensibile, ma anche più consapevole di ciò che desideri davvero. Non avere paura di mostrarti per quello che sei.

Leone – Oggi lasci da parte l’orgoglio e ti mostri più autentico. Questo atteggiamento ti permette di rafforzare un legame importante. Giornata utile per ristabilire armonia.

Vergine – Ti senti produttivo anche di domenica, ma prova a concederti un momento di pausa. Non tutto deve essere organizzato: a volte l’imprevisto porta leggerezza.

Bilancia – La bellezza ti rigenera. Oggi hai bisogno di ambienti armoniosi e di relazioni sincere. Una scelta fatta con il cuore si rivelerà giusta.

Scorpione – Intenso e profondo come sempre, oggi però riesci anche a sorridere di ciò che normalmente ti pesa. È un piccolo passo verso una maggiore leggerezza interiore.

Sagittario – Hai voglia di orizzonti nuovi. Anche una semplice gita fuori porta può soddisfare questo bisogno di movimento. Segui l’istinto, ma senza esagerare.

Capricorno – Oggi rallenti e ti accorgi di quanto hai costruito nelle ultime settimane. È una giornata di bilanci interiori e di soddisfazioni silenziose.

Acquario – Ti senti ispirato e creativo. Un’idea nata quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nei prossimi giorni.

Pesci, segno del giorno – Il Sole nel tuo segno amplifica sensibilità e intuizione. Oggi percepisci tutto con maggiore intensità, ma senza smarrirti. È una giornata ideale per ascoltare il cuore e fare un gesto di generosità verso qualcuno che ami.

Consiglio escursione: concediti una passeggiata nel silenzio della Riserva Naturale Laguna di Orbetello, tra acqua e cielo che si specchiano. Un luogo sospeso, proprio come il tuo stato d’animo oggi.