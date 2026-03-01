FOLLONICA – Un flash mob contro la violenza sulle donne. Ad organizzarlo la Commissione pari opportunità del Comune di Follonica in piazza del Popolo.
L’iniziativa, presentata con il titolo “Incontriamoci all’Albero della Vita contro la violenza sulle donne”, si inserisce nel calendario delle attività cittadine dedicate ai diritti e alla tutela delle donne. Un momento di incontro e di sensibilizzazione collettiva “contro la violenza sulle donne”.
Ieri sera in piazza l’artista Cocco Cantini, Raffaele Pallozzi, Eleonora Di Buduo e Luca Gavini, oltre alla scuola di ballo Aireflamenco, diretta da Francesca Angotti, oltre alle reginette del Carnevale.