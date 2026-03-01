GROSSETO – Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la quinta edizione dell’iniziativa promossa dall’associazione Il Calamo, ospitata nella storica sede del dopolavoro ferroviario di Grosseto, a chiusura delle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione del Dopolavoro ferroviario.

L’appuntamento è arrivato al termine di un percorso iniziato con la conferenza del 23 gennaio presso l’Archivio di Stato, che aveva introdotto la mostra delle lettere, rimasta aperta al pubblico fino al 13 febbraio e organizzata anche in occasione della Giornata mondiale della scrittura a mano. In tale contesto il Consiglio direttivo dell’associazione ha reso nota la graduatoria del concorso.

A distinguersi nuovamente è stata Lucia Sardi da Brugherio (MB), alla quale è stato attribuito il premio speciale Marco Moretti, una penna stilografica offerta da Leonardo Officina Italiana, in memoria del fondatore e animatore dell’associazione, scomparso nel 2023.

Per la sezione adulti, il primo premio ex aequo è andato a Claire Cester da Thil (Francia) e a Elena Silvestri da Vigarano Pieve (FE), mentre il terzo premio è stato assegnato a Irene Dessi da Ussana (CA).

Nella sezione under 15, il primo premio è stato conferito a Rebecca D’Angelo di Vairano Scalo (CE), autrice di un elaborato ispirato a Frida Kahlo. Secondo e terzo premio sono andati rispettivamente a Elena Sennati e Sveva Comandi della scuola media G.B. Vico di Grosseto, presenti alla cerimonia di premiazione.

Per la sezione cartoline, il primo premio è stato attribuito ad Antonella Brera da Trieste, il secondo a Carla Valleggi da Grosseto e il terzo a Patrizia Minacci da Marina di Grosseto.

«Nel corso dell’evento è stato rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti, “per aver vestito nude parole con abiti di lusso”, come scrisse il poeta e socio fondatore Vittorio Riccò» precisa il presidente Ettore De Tora.

Nella sezione adulti si sono messi in luce concorrenti di età molto diverse. Tra questi, la novantaduenne Carmela Leonardo Ciccone da Marzano Appio (CE), Isabella Maulini da Omegna (VB), Agrippina Salvatori da Manciano (GR), conosciuta come la maestra Stella, Elsa Sanchini da Montepulciano (SI), Vincenza Zompa dalla provincia di Caserta, oltre ai grossetani Carlo Gianni, Carla Fruchi, Rossano Marzocchi, Diva Chelini, Rita Alpini, Salvatore Giocolano, Stefano Mottola e Massimo Duchi.

Sono stati inoltre ricordati i partecipanti “fidelizzati”, presenti in tutte le edizioni: la dottoressa Milena Colapietro da Tuorocasale (CE), Franco Nicolao da Fisciano (SA), Maria Lera da Lucca, la maestra Patrizia Ciampi da Buti (PI), il professor Giuseppe Tani da Livorno, Pasqua Scotto Di Perta da Viareggio (LU), Antonella Mugnai da Sesto Fiorentino (FI) e Sabato Cerrato da Grosseto.

«Di particolare rilievo sono state indicate le lettere di Bruna Pani da Cuneo e i testi poetici di Monica Ferri, accompagnati dal disegno di Emanuela Serchia da Chieti».

Nella sezione under 15, oltre alle vincitrici, sono stati segnalati Cristiano Pastorelli e gli allievi della scuola media G.B. Vico: Celeste Vincenti, Sara Serpillo, Simone Serpillo, Laura Fuiano, Caterina Aderucci, Matilde Virciglio, Valentina Pieroni, Mario Bonaventu, Giovanni Molinari, M. Lucia Trimboli, Viola Dossi, Giacomo Buzzacarin, Luigi Cipolletta, Giorgia Mastrandrea, Anna Gabbrielli, Aurora Finale, Federico Camarrie e Beatrice Amato.

Per la sezione dedicata alle cartoline, sono state definite suggestive le opere di Claudia Zanni da Omegna (VB), Roberto Biondi da Genova, Bruno Falzea da Reggio Calabria, Maryann e Brenda Laurenza dagli Stati Uniti, oltre a quelle di Diva Chelini e Carla Fruchi da Grosseto.

Un ringraziamento è stato rivolto «all’artista Dominga Tammone da Grosseto, che ha inviato insieme a Mario Caricchio la “cartolina dell’abbraccio”, e al maestro calligrafo Ernesto Casciato da Torino, autore di una personale interpretazione di un aforisma di Blaise Pascal».