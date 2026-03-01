GROSSETO – E’ di misura il ventesimo centro in campionato del Grosseto, che espugna il rettangolo verde di un insidioso Poggibonsi e ritorna in carreggiata dopo la sbandata di sette giorni fa (foto di Paolo Orlando). Ad aiutare il team unionista anche i passi falsi delle inseguitrici: il Seravezza viene fermato sula pari dall’altra Maremmana Follonica Gavorrano, mentre l’Altopascio scuola in casa per mano del Trestina.
Primo tempo con i padroni di casa più disinvolti, mentre gli ospiti collezionano occasioni che finalizzano senza precisione o senza la giusta pericolosità. Torelli più graffianti nella ripresa; dopo una bella chance disinnescata da Bertini, al 22′ Riccobono rompe gli equilibri su massima punizione dopo un fallo in area su Brenna, mandando in delirio i circa duecento tifosi maremmani presenti. Nel finale anche un’occasione per l’ex Giustarini, ma il risultato non cambia.
POGGIBONSI: Bertini, Borghi, Valenti, Boriosi, Masini, Rodio, Shenaj, Cardoselli, Salto Lomba, Borri, Gerbino. A disposizione: Derone, El Dib, Vella, Magnati, Lenzi, Ndiaye, Ciacci, Giustarini, Nasirli. All. Alderotti.
GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Biacciardi, Montini, Gonnelli, Brenna, Fiorani, Regoli, Ciraudo. A disposizione: Romagnoli, Masini, Sacchini, Gerardini, Disanto, Benedetti, Ampollini, Guerrini, D’Ancona. All. Indiani.
ARBITRO: Schmid di Rovereto; assistenti Targa e Colucci di Padova.
MARCATORI: 22′ st (rig.) Riccobono.