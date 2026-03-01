PUNTA ALA – Successo di agonismo e spettacolo al Golf Club Punta Ala con la nona edizione del “Gran Premio della Maremma”, prestigiosa gara nazionale sulle 54 buche inserita nel calendario della Federazione Italiana Golf. Ad accogliere i 70 giocatori e giocatrici – provenienti da tutta Italia e con alcune presenze dall’estero – è stato un percorso in splendide condizioni, curato in ogni dettaglio e caratterizzato da un manto erboso impeccabile. Il campo si è presentato in uno stato di manutenzione eccellente, offrendo green compatti e scorrevoli, fairway perfettamente rasati e un colpo d’occhio di grande qualità. Condizioni che hanno suscitato l’entusiasmo unanime dei partecipanti, molti dei quali hanno espresso vivo apprezzamento per la preparazione del tracciato e per l’elevato standard organizzativo.

La competizione si è disputata sulla distanza delle 54 buche medal, con taglio dopo le prime 36, confermandosi appuntamento tecnico di alto livello e molto sentito nel panorama nazionale.

Nella categoria maschile il successo è andato al romano Flavio Tamburrini (Golf Club Argentario), che con parziali di 71, 74 e 76 ha chiuso le 54 buche con un totale di 221 colpi. Al secondo posto il giocatore svizzero John Burki (Golf Club Lugano) con 223 colpi (76, 73, 74), mentre la terza posizione è stata conquistata da Andrea Vairo (Golf Club Garlenda), vincitore dell’edizione 2025, con 225 colpi (76, 76, 73).

Nella categoria femminile vittoria per la pratese Sofia Pieri (Golf Club Royal Park I Roveri), che ha concluso la sua prova in 224 colpi (74, 77, 73). Secondo posto per la giovanissima Elena Sartori (Golf Club Madonna di Campiglio), con uno score complessivo di 227 colpi (75, 75, 77).

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente del Golf Club Punta Ala, Dott. Fernando Damiani, il Direttore di Torneo Cristina Maionchi e il Comitato di Gara con gli arbitri della Federazione Italiana Golf Giuliano Giovannini e Sergio Andreini Butini.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente Damiani ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per il livello tecnico espresso e per lo spirito sportivo dimostrato durante le tre giornate di gara, complimentandosi con i vincitori delle rispettive categorie. Un plauso particolare è stato inoltre dedicato a tutto lo staff che ha contribuito al successo della manifestazione: dal Comitato di Gara agli addetti della segreteria, dal personale del ristorante agli operai del campo, il cui lavoro attento e professionale ha garantito un’organizzazione impeccabile e un percorso presentato in condizioni eccellenti.