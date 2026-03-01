CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vittoria importante per la squadra di serie A2 della Blue Factor contro l’Mgm Remaplast Cresh Eboli. Al pala Dirceu il quintetto biancoceleste di Federico Paghi ha “vendicato” la sconfitta patita all’andata e con una prova di squadra, sorretto dalle parate di Bussotti, ha espugnato il parquet campano per 6-5. Gara intensa con tanti capovolgimenti di fronte ben diretta dal giovane arbitro giovinazzese Alessandro Gadaleta. Dopo poco più di 5′ rigore per i padroni di casa di Berniero Gallotta che solo una settimana fa avevano pareggiato a Scandiano: l’angolano Agostinho supera Bussotti. La reazione maremmana non si fa attendere con Filippo Montauti e Brunelli, uscita da dietro porta, che ribaltano il risultato. Il capitano ebolitano Gallotta pareggia ma nel finale si mette in moto Faelli che segna il 3-2 con cui si va al riposo. Nella ripresa l’Eboli trova il pari dopo 3′ sempre con Gallotta. Il Castiglione, privo di Andrea Montauti e Lorenzo Nobili, quest’ultimo infortunato al ginocchio, torna in vantaggio con Faelli e allunga con Piro sul 5-3. Alessio Vicinanza accorcia, poi Faelli completa la sua tripletta per il 6-4. Davide Gallotta rende incandescenti gli ultimi tre minuti firmando anceh lui una tripletta per il 6-5, ma i maremmani resistano e portano a casa i tre punti.

Mgm Remaplast Cresh Eboli-Blue Factor Castiglione 5-6

MIG REMAPLAST EBOLI: Tomas Coria, (Vincenzo Paciello); Davide Gallotta, Alessio Vicinanza, Vito Gallotta, Andrea Niola Melone, Francesco Quaranta, Matteo Vicinanza, Argentino Pedro Agostinho, Emilio Malandrino. All. Berniero Gallotta.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Giulio Donnini, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Filippo Montauti, Tommaso Bracali, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Alessandro Gadaleta di Giovinazzo.

RETI: pt (2-3) 5’30 rig. Agostinho (E), 6’03 F.Montauti (C), 7’37 Brunelli (C), 14’32 D.Gallotta (E), 22’26 Faelli (C); st 3’09 D.Gallotta (E), 8’09 Faelli (C), 11’37 Piro (C), 14’09 A.Vicinanza (E), 17’03 Faelli (C), 21’56 D.Gallotta (E).

Serie A2 – girone B – 13a giornata 26 febbraio – 1 marzo

Newco Roller Matera-Rh Scandiano 1-0

Rotellistica Camaiore-Sarzana 6-1

Forte dei Marmi-Nova Medicea Viareggio 3/4

Iren Follonica-Spv Viareggio

La classifica

Forte dei Marmi (12) 31 punti; Rot.ca Camaiore (13) 30; Roller Matera (12) 25; Rh Scandiano (12) 23; Pumas Viareggio (12) 22; Sarzana (13) 14; Spv Viareggio (10), Castiglione (13) 12; Cresh Eboli (13) 7; Follonica (12) (-1p) 2

Serie A2 – girone B – 14a giornata 14/15 marzo

Rh Scandiano-Iren Follonica Mgm

Remaplast Eboli-Newco Roller Matera

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Spv Viareggio-Nova Medicea Viareggio

Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore

Facile vittoria, la sedicesima consecutiva, per La Scala Castiglione nel campionato Under 15: sulla pista Parri il Cp Grosseto B ha potuto ben poco con la partita finita 16-0. Quando hanno voluto i castiglionesi di Michele Achilli, privi ancora di Nicholas Bacci infortunato a una spalla, hanno trovato la via del gol. I biancorossi di Emilio Minchella ce l’hanno messa tutta per limitare il passivo fino alla fine, con il primo tempo che si è chiuso sul 9-0 per i biancocelesti. Top scorer Sforzi con 5 gol (una rete anche su rigore), poker per Bagnoli, triplette per Giabbani e Pucillo e una marcatura anche per Stoduto. Il prossimo sabato per La Scala quinta trasferta consecutiva a Prato.

Cp Grosseto B-La Scala Castiglione 0-16

CP GROSSETO B: Niccolò Amerighi; Gabriele Denaro, Alice Sorbo, Alessandro Marinoni, Gabriele Sorbo, Marco Mori, Elias Bordan, Viola Ugas. All. Emilio Alberto Minchella.

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele de Salvatore, (Andrea Asta); Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (0-9) 2’05 e 2’14 Pucillo (C), 4’32 e 4’55 Sforzi (C), 5’14 Bagnoli (C), 8’44 Sforzi (C) 10’37 Pucillo (C), 12’13 Sforzi (C), 12’29 Giabbani (C); st 4’50 Bagnoli (C), 11’54 Stoduto (C), 14’12 Giabbani (C), 14’18 e 14’40 Bagnoli (C) 17’33 Giabbani (C), 18’17 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 16a giornata 28 febbraio

Spv Viareggio-Sarzana B 2-4

Forte dei Marmi-Cp Grosseto A 3-18

Cgc Viareggio-Bluoptik Follonica 4-3

Siena-Rotellistica Camaiore 3-10

Startit Prato-Sarzana A 1-9

La classifica

Castiglione (16) 48 punti; Sarzana A (16) 42; Cgc Viareggio (16) 40; Cp Grosseto A (16) 37; Follonica (15) 28; R.a Camaiore (15) 25; Sarzana B (16) 21; Prato (16) 12; Spv Viareggio (15) 7; Siena (16), Cp Grosseto B (15) 6; Forte Marmi (16) 5

Under 15 zona 4 – 17a giornata 7 marzo

Cp Grosseto A-Bluoptik Follonica

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Rotellistica Camaiore-Cp Grosseto B

Sarzana A-Forte dei Marmi

Siena-Sarzana B

Startit Prato-La Scala Castiglione