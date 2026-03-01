FOLLONICA – Carro, mascherata e reginetta. È stato un carnevale da record per Senzuno che ha fatto letteralmente cappotto portando a casa, dopo il premio per la reginetta anche Carro e mascherata.

Un 2026 da record che difficilmente sarà dimenticato.

Secondo sia per carro che per mascherata il rione 167 ovest campi alti al mare. terzo posto per il miglior carro a Pratoranieri, mentre per la mascherata la medaglia di bronzo va a Casserello.

Infine il rione Senzuno si è aggiudicato anche la Coppa Carnevale, che è la somma dei voti delle tre specialità.

Questa la classifica: Senzuno, 167 ovest, Zona Nuova e Cassarello (terze a pari merito), Pratoranieri, Centro, Capannino.