GROSSETO – È stata organizzata ieri pomeriggio, 27 febbraio, presso la sala Ritti Enrico, sede dell’associazione Parrocchia Santa Famiglia, la consegna simbolica di un buono spesa gigante della cifra di 37.940 euro in favore della Caritas di Grosseto.

I buoni spesa sono il risultato dell’iniziativa “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”, promossa da Coop a Natale. Dal 18 al 24 dicembre 2025 per ogni pandoro o panettone a marchio Coop acquistato dai soci di Unicoop Etruria, la Cooperativa ne ha destinato uno, o il valore equivalente in buoni spesa, ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone in difficoltà.

La consegna del buono è avvenuta alla presenza di Carla Minacci, assessore con delega alle politiche sociali e della Casa del Comune di Grosseto, don Enzo Capitani, direttore Caritas Grosseto, e Matteo Ceriola, consigliere di sorveglianza Unicoop Etruria, e Francesco Migliaccio, presidente sezione soci Coop Grosseto.

“Esprimo un profondo ringraziamento a Unicoop Etruria e a tutti i soci che, con un gesto di gratuità natalizia, hanno reso possibile questo risultato straordinario – ha detto don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana di Grosseto -. Questi buoni spesa non sono solo un aiuto materiale, ma uno strumento di dignità: permettono alle famiglie che seguiamo di recarsi a fare la spesa scegliendo ciò di cui hanno realmente bisogno, restituendo loro un pezzo di normalità quotidiana.

In un momento in cui le povertà sono sempre più silenziose e diffuse, sapere di poter contare sulla sensibilità del mondo cooperativo e dei cittadini ci dà la forza di continuare il nostro servizio. È la dimostrazione che quando il territorio si unisce, nessuno viene lasciato solo“.

“A nome dell’amministrazione comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento a Unicoop Etruria e a tutti i soci che, attraverso un gesto semplice ma carico di significato, hanno contribuito a sostenere la Caritas di Grosseto – ha affermato Carla Minacci, assessore con delega alle politiche sociali e della Casa del Comune di Grosseto -. Questa donazione rappresenta un aiuto concreto per tante famiglie del nostro territorio che vivono situazioni di fragilità.

I buoni spesa non sono soltanto un sostegno materiale, ma uno strumento che restituisce dignità e autonomia, permettendo alle persone di scegliere ciò di cui hanno realmente bisogno. In un periodo in cui le difficoltà economiche sono sempre più diffuse e spesso invisibili, iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e mondo cooperativo. Quando una comunità fa squadra, riesce davvero a non lasciare indietro nessuno”.

“È una grande soddisfazione – ha aggiunto Matteo Ceriola, consigliere di sorveglianza Unicoop Etruria – poter consegnare questi buoni alla Caritas diocesana di Grosseto, frutto della generosità dei soci e dell’impegno dei dipendenti della cooperativa. Unicoop Etruria quest’anno compie 81 anni di storia e iniziative come questa rinnovano lo spirito mutualistico dei fondatori, il loro senso di vicinanza e amicizia.

Crediamo che il valore della cooperazione si esprima collaborando con le associazioni locali nel prendersi cura delle persone, soprattutto le più fragili, e delle comunità in cui viviamo”.