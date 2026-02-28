GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 28 febbraio 2026
Ariete, segno del giorno – Sei al centro dell’azione, con grinta e voglia di fare. Una giornata ideale per affrontare qualcosa che rimandavi. Energia e coraggio non ti mancano.
Consiglio escursione: sali sul Monte Argentario da Porto Santo Stefano a Punta Telegrafo. Salita decisa, vista ampia: perfetta per te oggi.
Toro – La tua calma oggi contagia chi ti sta intorno. Resta saldo.
Gemelli – Hai voglia di scoprire, ma cerca di non saltare da una cosa all’altra.
Cancro – Ti senti ascoltato, ed è tutto ciò che cercavi.
Leone – Una giornata in cui brillare, ma senza accecare gli altri.
Vergine – C’è molto da fare, ma non devi essere tu a farlo tutto.
Bilancia – Giornata leggera, perfetta per stare con chi ami.
Scorpione – Ti guardi dentro con onestà. Ne esce qualcosa di buono.
Sagittario – Hai bisogno di aria e libertà: prenditele.
Capricorno – Resti sul concreto, ma oggi più aperto del solito.
Acquario – Hai una visione nuova su una vecchia questione.
Pesci – Lasci che la giornata scorra, e fai bene.