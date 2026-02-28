GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 28 febbraio 2026

Ariete, segno del giorno – Sei al centro dell’azione, con grinta e voglia di fare. Una giornata ideale per affrontare qualcosa che rimandavi. Energia e coraggio non ti mancano.

Consiglio escursione: sali sul Monte Argentario da Porto Santo Stefano a Punta Telegrafo. Salita decisa, vista ampia: perfetta per te oggi.

Toro – La tua calma oggi contagia chi ti sta intorno. Resta saldo.

Gemelli – Hai voglia di scoprire, ma cerca di non saltare da una cosa all’altra.

Cancro – Ti senti ascoltato, ed è tutto ciò che cercavi.

Leone – Una giornata in cui brillare, ma senza accecare gli altri.

Vergine – C’è molto da fare, ma non devi essere tu a farlo tutto.

Bilancia – Giornata leggera, perfetta per stare con chi ami.

Scorpione – Ti guardi dentro con onestà. Ne esce qualcosa di buono.

Sagittario – Hai bisogno di aria e libertà: prenditele.

Capricorno – Resti sul concreto, ma oggi più aperto del solito.

Acquario – Hai una visione nuova su una vecchia questione.

Pesci – Lasci che la giornata scorra, e fai bene.