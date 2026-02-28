CIVITELLA MARITTIMA – L’insegnante grossetana Virginia Sabatini debutta con il suo primo romanzo, “Limonata con ghiaccio”, edito da Bookabook, una casa editrice indipendente che punta sul crowdfunding editoriale per sostenere nuovi autori. Un debutto narrativo che intreccia introspezione, realismo magico e una scrittura capace di alternare delicatezza e crudezza, muovendosi tra quotidianità e dimensione surreale.

La protagonista, Dolores, ha trent’anni, un lavoro stabile, un gatto e un senso di vuoto che la accompagna ogni giorno come un’ombra silenziosa. La sua quotidianità viene scossa dall’arrivo di Gregor, figura bizzarra che tenta di convincerla a rivedere Alfredo, scomparso dalla sua vita da oltre un anno. Dopo averlo respinto, Dolores inizia a fare incontri strani e destabilizzanti, fino a chiedersi se siano reali o frutto della sua mente.

Quando accetta di partire, il viaggio la conduce attraverso personaggi insoliti e atmosfere sospese tra realtà e immaginazione. In questo percorso, più interiore che geografico, Dolores prova a ricucire il rapporto con se stessa, con Alfredo e persino con l’immagine del padre, imparando a guardare le proprie ferite con occhi diversi.

«Perché ho scritto questo libro? – racconta l’autrice – Possiamo dire che l’idea nasce con la riscoperta di me stessa. In un periodo di grande incertezza, in cui mi sentivo fin troppo messa in discussione, sono tornata alle origini, alla sana scrittura creativa. Così il testo si sviluppa tra pensieri personali, riflessioni sulla vita, sulla società, sulla morte».

«Ma, per rappresentarmi davvero – precisa – non può mancare quel tocco di realismo magico e di crudezza che da sempre mi hanno affascinato. È nato un libro, sono rinata anche io».

Classe 1993, laureata in Lettere Moderne a Firenze e con un’esperienza a Madrid, Virginia Sabatini oggi è tornata nella sua terra d’origine, dove vive e insegna. È proprio nella sua Civitella Marittima, nel cuore della Maremma, che è riuscita a dare forma al suo primo romanzo. Perché, come dimostra la sua storia, anche nella terra più brulla possono nascere fiori. “Limonata con ghiaccio” è acquistabile su https://bookabook.it/libro/limonata-con-ghiaccio/.