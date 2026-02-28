Foto di repertorio

GROSSETO – Ventiseiesima giornata contro un rivale in forma per il Grosseto, che sfiderà in terra ostile il Poggibonsi, terzultimo ma in crescita. Torelli reduci dalla quarta sconfitta in campionato contro l’Orvietana (foto d’archivio di Paolo Orlando), al termine di una prestazione qualitativamente modesta.

“Tutti a disposizione – ha annunciato mister Indiani alla conferenza stampa prepartita – è chiaro che qualcuno si è allenato di meno ma ci sono tutti ed è di buon auspicio. Dobbiamo cercare di vincere indipendentemente da quanti punti ha fatto il Poggibonsi nel girone di ritorno, ci riteniamo completamente all’altezza della partita anche se i numeri testimoniano che loro hanno fatto meglio di tutte. Cosa mi aspetto? Lo decidono loro come sempre se avere un atteggiamento aggressivo o attendista, ma noi sappiamo cosa fare, andiamo là per vincere e aggiungere altri tre punti al nostro splendido campionato. La sconfitta di domenica scorsa? Abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato o meno. La cosa che disturba è anche l’aspetto umano, quando non c’è la matematica. Abbiamo resettato e ripartiamo con enorme fiducia”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gerardini, Malva, marco, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono e Romagnoli.

Da registrare una mossa di mercato in entrata: vestirà la maglia biancorossa Filippo Maggini, difensore classe 2005, cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina ed Empoli e già 10 presenze in serie C con la maglia del Pontedera.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi.

Il programma e gli arbitri della 26esima giornata del girone E:

Cannara–Prato (Gallo, Bologna)

Follonica Gavorrano–Seravezza (Saffioti, Como)

Orvietana–Camaiore (Burattini, Roma 1)

Poggibonsi–Grosseto (Schmid, Rovereto)

Scandicci-Aquila Montevarchi (Bevere, Chivasso)

Siena–Ghiviborgo (D’Agnillo, Vasto)

Tau Altopascio–Sporting Trestina (Piciucco, Campobasso)

Terranuova Traiana–Foligno (Gambin, Udine)

Sansepolcro–San Donato Tavarnelle (Testoni, Ciampino)

La classifica:

Grosseto 59 punti; Tau Altopascio, Seravezza 49; Siena 41; Foligno, Prato 40; Terranuova Traiana 39; Scandicci 35; Aquila Montevarchi 34; Ghiviborgo 33; Sporting Trestina 30; San Donato Tavarnelle 29; Orvietana 28; Follonica Gavorrano 27; Camaiore 26; Poggibonsi 23; Sansepolcro 16; Cannara 15