BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta interna per 1-9 per le ragazze del Follonica Gavorrano, che nulla hanno potuto contro le forti avversarie del Firenze C5, seconda forza del girone unico.

Fiorentine ben messe in campo e capaci di esprimere un ottimo calcio, con molte giocatrici di esperienza provenienti dal calcio a 11 che hanno dimostrato fin da subito la loro superiorità; già nel primo tempo il tabellone segnava un pesante 0-7. Le biancorossoblù hanno cercato di costruire buone trame di gioco, ma la differenza di livello si è fatta sentire.

Nella seconda frazione le locali sono scese in campo con un altro spirito, trovando il gol della bandiera grazie a capitan D’Antoni, ben servita da Vincenti. Questo momento ha dato nuova energia alla squadra, che ha creato ulteriori occasioni di gioco, ma purtroppo la precisione sotto porta è mancata. Inoltre, il portiere avversario ha compiuto ottime parate, rendendo difficile il recupero.

“Nella prima frazione di gara abbiamo faticato a esprimere il nostro gioco – commenta Giulia D’Antoni –, evidenziando la netta superiorità dell’avversario. Tuttavia, nella seconda parte siamo scese in campo con un’intensità e una cattiveria diverse, riuscendo persino a segnare il nostro gol della bandiera. Complimenti al Firenze, una squadra davvero ottima. Siamo consapevoli di attraversare un periodo complicato anche per alcune assenze, ma ci mettiamo sempre il massimo impegno. Da giovedì speriamo di riuscire a invertire la rotta e tornare a ottenere risultati positivi”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Schuler, Falcini. All. D’Antoni.

FIRENZE C5: Valgimigli, Paoli, Vicchiarello, Rinaldi, Pocobelli, Fusini, Lenzi, Migliorini, Tesi, Capretti. All. Carboni.

MARCATORI: D’Antoni, Fusini (6), Pocobelli, Lenzi, Migliorini.