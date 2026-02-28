BAGNO DI GAVORRANO – Torna a giocare tra le mura amiche il Follonica Gavorrano, che in occasione della 26esima giornata affronterà la seconda Seravezza Pozzi al Malservisi-Matteini domani domenica alle 14,30.

Biancorossoblù reduci dalla pesante sconfitta in casa del Ghiviborgo per 6-2, risultato che li porta in 14esima posizione con 27 punti, con la zona salvezza adesso distante due lunghezze.

Lucchesi reduci invece dallo 0-0 casalingo nel big match contro la pari punti Tau Altopascio: per entrambe la classifica parla di 49 punti conquistati, a dieci dalla leader Grosseto.

Partita ostica dunque per l’ex tecnico del Seravezza Lucio Brando, che dovrà dare una scossa ai suoi per cercare di tornare alla vittoria al Malservisi-Matteini.

Nel girone di andata la gara disputata al Buon Riposo è terminata sul 2-1 per il Seravezza, nonostante il momentaneo pareggio dell’ex Bellini che per qualche minuto aveva riportato il match in equilibrio.

Grande classico del girone E di Serie D, nei due confronti dello scorso anno ad avere la meglio è stato il Seravezza in entrambi i casi: nel girone di andata la sfida del Buon Riposo è terminata sull’1-0 per i padroni di casa, mentre nel ritorno al Malservisi-Matteini gli ospiti hanno battuto i biancorossoblù con il risultato di 0-2.

I precedenti sei incontri sono stati invece a favore del Follonica Gavorrano: nella stagione 2023/24 nel girone di andata era arrivata una bella vittoria esterna per 1-2. Nel ritorno il 3-0 casalingo per il Follonica Gavorrano. Le due squadre si erano appunto incontrate diverse volte anche negli ultimi anni: il match forse più importante è probabilmente quello della stagione 2021/22: nonostante il diverso girone le due formazioni si erano infatti sfidate in Coppa Italia di Serie D, con una vittoria per 3-1 ad opera del Follonica Gavorrano, arrivando poi alla successiva vittoria del torneo.

Il segno X tra le due squadre non esce invece dalla stagione 2018/19 con lo 0-0 di Seravezza.

Per mister Lucio Brando si tratta quindi di una gara contro la sua ex squadra, con 39 panchine nella scorsa stagione disputata con il Seravezza.

In campo ex di turno il centrocampista offensivo Lorenzo Lepri, in biancorossoblù nella stagione 2019/20. Dal Seravezza è invece arrivato in estate Lorenzo Bellini, mentre Lorenzo Ferrante ha giocato con la squadra lucchese nella stagione 2020/21.