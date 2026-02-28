ORBETELLO – «Leggendo le ultime dichiarazioni di Bisconti e Porta abbiamo capito che ormai l’opposizione è totalmente a pezzi, dove ognuno di sveglia la mattina e scrive quello che gli passa per la testa senza la minima coordinazione ma soprattutto senza conoscenza amministrativa».

A dirlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Da un lato – afferma – Porta dimostra un infantilismo politico imbarazzante. Addirittura in preda all’invidia si lancia in una filippica sul perchè il sindaco del Comune di Orbetello sarebbe stato candidato alla presidenza della provincia dal centrodestra e da movimenti civici della provincia di Grosseto. Sono imbarazzato per lui perché la figura che rimedia è davvero pessima e mi dispiace che nel Pd facciamo a corsa a prendere le distanze da lui. È triste vederlo sempre in cerca di visibilità con argomenti che non hanno né capo ne coda. Addirittura dimostra gigantesca arroganza nell’entrare nel merito di scelte politiche (come quella del candidato alla presidenza della provincia) di altri che in provincia di Grosseto amministrano comuni».

«Per quanto invece riguarda Bisconti – prosegue Casamenti -, desidero ancora una volta ricordargli come funziona un Comune. Le scelte politiche spettano alla parte politiche, la gestione amministrativa , le istruttorie e tutto che che ne consegue spetta alla parte burocratica. Bisconti ancora non ha compreso che per quanto riguarda bil pagamento di 185mila euro non c’è alcun danno erariale. Si tratta di lavori effettuati e riconosciuti dal dirigente alla Opl. Le somme non riscosse sono state poi pignorate dal legale della Opl che non era stato pagato proprio dalla Opl. Quindi questa una vicenda privata tra privati. Per quanto riguarda la gestione del Consiglio Comunale da parte del presidente Pianelli è stata impeccabile. Purtroppo l’opposizione si lancia spesso in mancati rispetto del tempo a disposizione per parlare e ciò nonostante c’è sempre grande disponibilità da parte del presidente e della maggioranza».