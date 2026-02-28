Foto di repertorio

GROSSETO – Settimana di riposo per le squadre partecipanti ai campionati di serie A e di serie B di calcio a 5, con la serie C che si prende quindi tutta la ribalta in virtù anche del super scontro al vertice tra Endurance Team e Car Center.

E’ stata però l’occasione per la serie B di allineare le gare di tutte le contendenti, con il recupero tra Fc Abitando e Cassai Gomme che ha riportato il team follonichese sulle tracce della capolista Pezzotto. Giorgetti e compagni, infatti, si impongono 7 a 5 sfruttando la vena realizzativa di Leonardo Tosoni e Pjetri, mentre Verdemare è l’ultimo a mollare nella squadra di Cassai.

In serie C, come detto, era il turno che poneva di fronte le prime due della classe, una gara che poteva indirizzare in modo perentorio la lotta per le prime piazze. Il Car Center, dopo aver condotto la classifica fino a questo punto, subisce il primo ko in questa fase e il sorpasso proprio dell’Endurance Team, l’unica squadra ad essere ancora a punteggio pieno in tutte le serie. Gara di assoluto livello quella vista negli impianti di Via Romania, con i ragazzi di Iacchini che approcciano bene la prima frazione, con la doppietta di Biele e l’acuto di Bini allo scadere per il parziale 3 a 2, ma che poi non riescono ad arginare la progressione del team di Meattini (in gol il capitano-presidente) che rimonta e mette la freccia fino al 7 a 4 finale affidandosi alla propria coppia gol d’oro Ciacci-Gabriele De Luca. La nuova prima della classe attende poi il prossimo turno dove affronterà la terza candidata al titolo, ovvero il Barbagianni Carrozzeria Tirrena. La presenza contemporanea di Giagnoni e Briaschi fa capire come la serie C stia stretta a Chigiotti e comagni, con i due talenti che armano i poker di Priore e Ingrati nel torrenziale 14 a 2 sul Podere Curtatone. Perde quota il Baraonda, superato 4 a 2 dal Ristorante Celeste, sotto il tris di Tusa e il guizzo di Scarpetti, mentre una squadra particolarmente in forma in questo periodo è il Poggione, con Gori e Salvadori che determinano l’autorevole 7 a 1 calato con l’Angolo Pratiche. Infine, prestazione di carattere e determinazione quella sfoderata dagli Avengers che, grazie alle doppiette di Argiolas e Kudinov, si impone 7 a 3 sull’Fc Aura, dimostrando di avere la carte in regola per provare a scalare posizioni. Riposava il Gorarella Mobilino 2.

Dalla prossima settimana, dopo il prolungato e doloroso stop di questi mesi, riprende l’attività anche del calcio a 8 Uisp: saranno quattro le squadre che parteciperanno a questa seconda parte di stagione e che si affronteranno in un campionato di andata e ritorno che si concluderà con i playoff.