GROSSETO – Una giornata di festa al comando provinciale dei Vigili del fuoco dove stamattina si è celebrata la cerimonia per l’anniversario della fondazione del Corpo Nazionale, istituito con decreto n. 333 del 27 febbraio 1939.

Il tema scelto per questa prima celebrazione è “Lì dove serve” che racchiude l’essenza dell’impegno dei Vigili del fuoco: essere presenti e propositivi ovunque ci sia bisogno, pronti ad intervenire con competenza, velocità e professionalità per affrontare incendi, soccorsi tecnici, calamità naturali e ogni emergenza che metta a rischio vite umane.

La cerimonia si è svolta presso la sede centrale dei Vigili del fuoco di Grosseto di via Carnicelli, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia. Dopo l’alzabandiera e l’onore ai caduti, alla presenza del prefetto di Grosseto Paola Berardino e del comandante dei Vigili del fuoco di Grosseto, Roberto Bonfiglio, è stato ripercorso il cammino storico del Corpo Nazionale, sottolineandone i valori fondanti e l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

«Oggi celebriamo per la prima volta l’anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituito il 27 febbraio 1939 per garantire alla nostra Nazione un servizio di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi uniforme – ha detto il comandante provinciale, Roberto Bonfiglio, durante la cerimonia -. Dalla frana del Vajont ai terremoti, dalle alluvioni all’emergenza Costa Concordia, che ha colpito questa provincia, la risposta dei Vigili del fuoco a questi grandi disastri in termini di organizzazione, evoluzione tecnologica e tecniche d’intervento, ha strutturato il Corpo Nazionale così come lo conosciamo oggi. Questa ricorrenza non è un semplice evento cerimoniale, ma un segno tangibile di riconoscimento per il valore, il coraggio e l’abnegazione con cui ogni donna e ogni uomo che indossa la nostra uniforme si dedica quotidianamente alla tutela delle persone, delle comunità e del patrimonio nazionale».

Alla manifestazione hanno partecipato anche due istituti scolastici cittadini, uno di scuola primaria e uno di istruzione secondaria superiore, ai quali è stato proiettato un video dedicato alla sicurezza antincendio. Per i più piccoli, l’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo ha curato un momento ludico-didattico pompieropoli.

Come da tradizione, il personale operativo ha effettuato una manovra dimostrativa, simulando la ricerca e il soccorso di una persona con disabilità con l’ausilio delle unità cinofile e l’incendio di un appartamento situato al terzo e quarto piano di uno stabile, dando prova della professionalità e della preparazione tecnica che contraddistinguono il Corpo Nazionale e la sinergia con gli altri enti deputati al soccorso, nel caso specifico il personale del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Grosseto.