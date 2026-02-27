GAVORRANO – “Una comunità che cammina insieme per trasformare la solidarietà in un aiuto concreto”. È questo lo spirito di “Uniti per Irene”, l’iniziativa solidale in programma domenica 29 marzo alle 8:30 nel territorio comunale di Gavorrano (ritrovo alla sala Auser).

La giornata prevede una camminata non competitiva, articolata su due percorsi accessibili, seguita da un pranzo conviviale solidale, aperti alla cittadinanza. Un evento pensato per unire sport, socialità e impegno civile, con un obiettivo preciso: sostenere Irene, giovane mamma che, a seguito di uno shock settico, ha subito la perdita di braccia e gambe.

“Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a sostegno delle ingenti spese necessarie per protesi e percorsi di riabilitazione, costi importanti e continuativi che la famiglia di Irene sta affrontando – dicono dal comitato promotore -. L’evento nasce dalla collaborazione di numerose associazioni del territorio, unite dalla volontà di costruire un gesto concreto di vicinanza e sostegno, capace di coinvolgere tutta la comunità e di sensibilizzare sui temi della fragilità, dell’inclusione e della resilienza”.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, richiesta per motivi organizzativi. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il link dedicato: https://forms.gle/2Uh6jmq6vpBv3x2k8. Sarà inoltre possibile sostenere Irene anche senza partecipare all’evento, contribuendo alla raccolta fondi attraverso una donazione libera: https://gofund.me/8e15b6979.

“Tutte le informazioni aggiornate sull’iniziativa, sul programma della giornata e sulle modalità di partecipazione saranno pubblicate nella pagina ufficiale dell’evento, che verrà aggiornata progressivamente – concludono gli organizzatori – Uniti per Irene non è solo una camminata, ma un segno concreto di comunità: un modo per dimostrare che, passo dopo passo, insieme si può fare davvero la differenza”.