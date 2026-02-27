GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 27 FEBBRAIO

CAPALBIO

Fino all’1-3-2026 – Nuovo Cinema Tirreno: tutti i film in sala nel fine settimana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino all’1-3-2026 – Una settimana di iniziative per il MuVet. Etruschi, Giano bifronte, l’arte del restauro nei vasi greci e d etruschi

Fino all’1-3-2026 – Natura, arte e sicurezza: gli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia

GROSSETO

27-2-2026 – Al teatro Moderno arriva Indovina chi viene a cena, dal celebre film anni ’60 con Katharine Hepburn e Spencer Tracy

27-2-2026 – Dalla Luna crescente a Giove: serata di astronomia all’Osservatorio di Roselle

27-2-2026 – “Il mestiere di mia madre”: Costanza Ghezzi presenta il suo primo libro

27-2-2026 – Romanzo “Ingrata”: presentazione alla Libreria delle Ragazze

27-2-2026 – Archeologia e paesaggio storico: al Polo universitario focus su Vignale Riotorto

27-2-2026 – Dal ruolo della pioggia nei film alla musica per Gaza: giornata di eventi al Qb

Fino al 28-2-2026 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine febbraio

Fino al 15-3-2026 – La Maremma tra identità e immagine: alle Clarisse la mostra “Una campagna radicale”

MASSA MARITTIMA

Fino al 8-3-2026 – Mostra “In rosso”: alla Galleria Spaziografico 13 artisti e un solo colore

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

SABATO 28 FEBBRAIO

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

FOLLONICA

28-2-2026 – “Ayurveda. La salute come valore”: conferenza in Sala Tirreno

GROSSETO

28-2-2026 – Chitarra, nastro magnetico e Novecento: Alessandro Benedettelli in concerto

28-2-2026 – Body percussion: workshop di formazione tra ritmo, creatività e inclusione

MASSA MARITTIMA

DOMENICA 1 MARZO

In provincia: Domenica 1° marzo ingresso gratuito nei Musei di Maremma

AMIATA

1-3-2026 – Arcidosso celebra la castagna con la “Festa dei Musei”

1-3-2026 – Teatri d’Amiata: agli Unanimi va in scena “Delitti esemplari”

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

1-3-2026 – Diaccia Botrona: escursioni gratuite nella natura. Ecco il programma sino a marzo

FOLLONICA

1-3-2026 – Carnevale di Follonica: domenica il gran finale con sfilata e premiazioni

GROSSETO

1-3-2026 – Con il Fai una giornata alla scoperta di Sasso d’Ombrone e Poggi del Sasso

MASSA MARITTIMA

1-3-2026 – Passione venatoria e impegno sociale: domenica gara cinofila di beneficienza a Massa Marittima

