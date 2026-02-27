GROSSETO – “Il no del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al progetto del parco eolico di San Donato, nel comune di Orbetello, è una decisione che va nella direzione che ho sempre sostenuto: tutela del paesaggio, rispetto del territorio e ascolto delle comunità locali”. Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, componente della Commissione Ambiente della Camera.

“Mi sono sempre detto contrario a scempi del paesaggio e a impianti calati dall’alto che non tengano conto dell’impatto paesaggistico, della vocazione economica delle aree interessate e dei pareri dei sindaci e delle amministrazioni comunali – prosegue Rossi –. Il progetto prevedeva l’installazione di nove pale eoliche alte 200 metri in un contesto di pregio ambientale e rurale come quello di San Donato, con evidenti criticità sotto il profilo paesaggistico, turistico e agricolo”.

“La bocciatura ministeriale – sottolinea Rossi – rappresenta un segnale importante di attenzione verso la Maremma e verso un territorio che ha espresso in modo chiaro e compatto la propria contrarietà, a partire dal sindaco di Orbetello Casamenti e dall’amministrazione comunale”.

“La transizione energetica è una sfida che dobbiamo affrontare con serietà ma non può tradursi in interventi che stravolgono l’identità dei luoghi e mettono a rischio settori strategici come il turismo e l’agricoltura. Serve equilibrio, pianificazione e soprattutto rispetto per le comunità locali”, conclude Fabrizio Rossi.