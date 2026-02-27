SCANSANO – Aggiornamento ore 9.50: L’auto è uscita di strada terminando la propria corsa contro un albero.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a liberare il conducente, unico occupante del veicolo, rimasto incastrato tra le lamiere.

L’uomo è stato estratto, immobilizzato su barella spinale e affidato al personale sanitario presente sul posto per le cure del caso.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.

News ore 8.54: È stato estricato dalle lamiere della propria auto e trasportato in ospedale. Un uomo di 80 anni questa mattina alle 7.20 è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel comune di Scansano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’ambulanza della Misericordia di Scansano.

L’uomo, ferito, è stato trasferito in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.