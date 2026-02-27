GROSSETO – Puntata speciale referendum per “Il tempo di un caffè”. Ospite del format video del Giunco è Massimiliano Arcioni, presidente della Camera Penale di Grosseto, che interviene sul tema della riforma della giustizia e in particolare sulla separazione delle carriere dei magistrati, oggetto del voto.

In quattro minuti, tre domande e due caffè, il confronto si concentra su cosa cambierebbe con la riforma e sulle ragioni del sì sostenute dalla Camera Penale.

«Dal 1988 – spiega Arcioni – abbiamo un sistema processuale di tipo accusatorio, nel quale la prova si forma davanti a un giudice terzo e nel quale pubblico ministero e difensore sono due parti. È evidente quindi che occorre sottolineare il più possibile la terzietà di chi deve giudicare».

Secondo il presidente della Camera Penale di Grosseto, la separazione delle carriere tra magistrato giudicante e magistrato inquirente rappresenta un passaggio coerente con l’impianto del processo accusatorio e con l’articolo 111 della Costituzione. «La terzietà – afferma – è qualcosa che va oltre la semplice imparzialità: non può esistere imparzialità senza una reale separazione ordinamentale tra chi accusa e chi giudica».

Alla domanda sul perché votare sì, Arcioni risponde senza esitazioni: «Questa riforma, a nostro modo di vedere, attua un dettato costituzionale. Non è una riforma contro la magistratura, non è una riforma di destra o di sinistra. È una riforma per l’ammodernamento della giustizia e per tutti i cittadini, perché mette il sistema processuale in coerenza con i principi dell’ordinamento giudiziario».

Nel finale, l’appello al voto e la replica alle critiche dei sostenitori del no: «Non c’è scritto nulla, nella riforma, circa una sottoposizione del pubblico ministero all’esecutivo. Parlare di possibili derive future significa fare un processo alle intenzioni. Siamo convinti che le leggi attuative saranno pienamente rispettose del principio di separazione dei poteri dello Stato».

La puntata si chiude con il consueto format: quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

