GROSSETO – Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri, sarà a Grosseto giovedì 5 marzo per una serie di incontri con scuole e personale del sistema di istruzione provinciale. Ad accompagnarlo durante la visita sarà la dirigente dell’Ufficio VII di Ambito territoriale della provincia di Grosseto, il provveditore Alessandra Liberatore.

La tappa grossetana rientra nel programma di incontri che il direttore generale sta svolgendo nelle province toscane, il cosiddetto “DG Tour”, dedicato al confronto con i dirigenti scolastici, il personale del Provveditorato, gli studenti e il personale delle scuole.

La giornata si articolerà in tre appuntamenti nella mattinata, in diversi istituti del capoluogo maremmano, seguiti da un incontro pomeridiano con i dipendenti dell’Ufficio di Ambito.

Alle 9.30 Luciano Tagliaferri sarà all’IIS Polo “Luciano Bianciardi”, in piazza De Maria, dove prenderà parte alla Rassegna regionale dei cori scolastici organizzata, per la provincia di Grosseto, dal Liceo musicale. L’iniziativa vedrà riuniti i cori degli istituti coinvolti nel progetto, in un contesto dedicato alla musica e alla coralità studentesca.

Alle 10.30 il direttore generale si sposterà all’Istituto comprensivo Grosseto 1, in via dei Barberi 59. Qui visiterà gli spazi della scuola e assisterà all’esibizione degli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, realtà formativa attiva sul territorio nel campo dell’educazione musicale.

La mattinata si concluderà alle 12 all’ISIS Leopoldo II di Lorena, nella sede di via Meda dell’istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. In questa occasione è previsto un incontro con tutti i dirigenti scolastici della provincia di Grosseto. Il confronto si chiuderà alle 13.30 con un buffet preparato e servito dagli studenti dell’istituto, nell’ambito delle attività pratiche legate ai percorsi di enogastronomia e accoglienza.

Nel pomeriggio, la visita proseguirà nella sede dell’Ufficio VII di Ambito territoriale, in via Latina, dove è programmato un incontro con i dipendenti, incentrato sulle attività e sul funzionamento dell’amministrazione scolastica provinciale.