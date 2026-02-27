FOLLONICA – Sarà domenica 1 marzo l’ultimo atto della 59esima edizione del Carnevale di Follonica. A partire dalle 14,30, nel tradizionale circuito del lungomare Carducci, andrà in scena la quarta e conclusiva sfilata: al termine del corso mascherato verranno proclamati il carro vincitore e la migliore mascherata a terra. Dopo il successo della sfilata al tramonto di sabato scorso, che ha fatto registrare quasi 4000 biglietti venduti, la città del Golfo si prepara quindi al gran finale. Quello di domenica è il corso di recupero dell’appuntamento saltato l’8 febbraio a causa del maltempo e sarà il momento decisivo per conoscere tutti i verdetti ufficiali. La Miss del Carnevale è già stata incoronata: si tratta di Lisa Giuliacci del rione Senzuno. Intorno alle 18, invece, la giuria renderà noti il carro e la mascherata vincitrici, chiudendo così la competizione tra i rioni. A contendersi il titolo saranno il rione Capannino con “Leggere ti fa volare”, Cassarello con “Where is my mind?”, 167 Ovest Campi Alti al Mare con “I want it all”, Centro con “Una nessuna centomila”, Pratoranieri con “Ohana”, Senzuno con “Gli spiriti dell’isola di Irlanda” e Zona Nuova con “Il ritmo del cuore”. Il rione Chiesa, fuori gara, sfilerà come nelle scorse settimane con il carro di Re Carnevale. Subito dopo la premiazione, il saluto finale al pubblico sarà affidato a Rdf e al dj set di Drago Dj dal Sox Deja Vu.

La prevendita online è attiva sul sito ufficiale della manifestazione (7 euro più 1 euro di diritto di prevendita con accesso saltafila: LINK PER I BIGLIETTI.. Le biglietterie fisiche in via Roma, piazza a Mare e via Palermo apriranno domenica mattina (ingresso 7 euro dagli 8 anni), mentre durante la settimana sono disponibili anche i box office al MeQ, al Bricolarge e all’agenzia Travel Today.

“Il Carro che mi piace di più”: il contest de Il Giunco

Accanto al verdetto della giuria, c’è anche quello dei lettori. È in corso infatti il contest lanciato da IlGiunco.net dedicato alla 59esima edizione del Carnevale. Il concorso si chiama “Il Carro che mi piace di più” e invita il pubblico a scegliere il carro preferito tra quelli in gara. Il rione che avrà ottenuto più voti alla mezzanotte di domenica 1 marzo, al termine della quarta sfilata, sarà proclamato vincitore della seconda edizione del contest.

La redazione de IlGiunco.net, insieme al presidente dell’associazione Carnevale Andrea Benini, consegnerà il riconoscimento al rione più votato sulle pagine digitali del giornale. Per partecipare basta collegarsi alla pagina dedicata, selezionare il carro preferito e votare. I rioni sono inseriti in ordine alfabetico.

Il Carnevale di Follonica è online su carnevaledifollonica.it e lo puoi seguire su Instagram, Facebook e TikTok

–

Caricamento…