CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Per la 21esima giornata del campionato di serie A1, la Blue Factor ospita al Casa Mora, domenica alle 18 arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Mauro Giangregorio di Giovinazzo, il Breganze e in palio ci sono punti pesantissimi per la lotta salvezza e i playout. Lo scontro fra le due ultime della classifica, il Castiglione di Massimo Bracali è a quota 7 punti, e i rossoneri veneti del nuovo tecnico argentino Nestor Flavio Perea (per lui di fatto un ritorno sulla panchina) sono ultimi a con sei lunghezze, è di fatto una sfida anche per il morale. Proprio i biancocelesti maremmani vinsero all’andata per 8-3 (avevano battuto anche il Novara e pareggiato poi con il Giovinazzo), mentre il Breganze ha ottenuto i primi punti superando nel giorno della Befana a domicilio il Forte dei Marmi, per ripetersi tre settimane fa contro il Giovinazzo (1-0). Di certo in ballo, con le due squadre praticamente già ai playout, c’è la possibilità di evitare l’ultimo posto della classifica. Come detto il Breganze ha cambiato l’allenatore da qualche settimana: la società veneta ha deciso di affidarsi all’argentino Nestor Flavio Perea, già nell’organico, dopo la sconfitta contro l’Amatori Wasken Lodi. Dal mercato invernale poi, è arrivato dal Cgc Viareggio Niccolò Puccinelli, mentre si è trasferito, direzione Montecchio Precalcino l’ex capitano Stefano dal Santo.

“Partita importante soprattutto per il morale – ha detto alla vigilia l’allenatore dell’HcC Bracali – mi aspetto dai miei una prestazione come l’ultima a Follonica, con intensità e coraggio. Una gara che va affrontata con la giusta determinazione senza sottovalutare chi ci sta di fronte”.

Nel Castiglione ancora in forse Alberto Cabiddu, alle prese con una contusione al costato che lo ha tenuto fuori nell’ultima partita, mentre sempre out Serse Cabella.

In serie A2, trasferta a Eboli per la Blue Factor di Federico Paghi: per la 13esima giornata i biancocelesti vanno a rendere visita all’Mgm Remaplast. All’andata i campani di Berniero Gallotta violarono il Casa Mora per 4-0.

Rinviata la gara dell’Under 23 contro il Sarzana, che sarà recuperata mercoledì 4 marzo alle 20.30 al Casa Mora. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca domenica alle 15, ospitando al Casa Mora i Pumas Ancora Viareggio B per la 15esima giornata. Derby per l’Under 15 La Scala a Grosseto: domani sabato alle 15 il Castiglione gioca per la 16esima giornata contro la formazione B dei biancorossi sulla pista Parri.

Serie A1 – recupero 16a giornata 24 febbraio

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 4-1

Serie A1 – 21a giornata 27/28 febbraio 1 marzo

Teamservicecar Hrc Monza-Sarzana

Indeco Afp Giovinazzo-Bcc Centropadana Lodi

Cp Grosseto-Forte dei Marmi

Why Sport Valdagno-Tr Azzurra Novara

Ubroker Bassano-Innocenti Cos. Follonica

Cgc Viareggio-Trissino

Blue Factor Castiglione-Breganze

La classifica

Bassano 51 punti; Trissino 50; Cgc Viareggio 47; Valdagno 41; AW Lodi 39; Hrc Monza 36; Cp Grosseto 28; Sarzana, Follonica 25; Forte dei Marmi 17; Azzurra Novara 16; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 7; Breganze 6

Serie A2 – girone B – 13a giornata 26 febbraio – 1 marzo

Mgm Remaplast Eboli-Blue Factor Castiglione

Newco Roller Matera-Rh Scandiano

Rotellistica Camaiore-Sarzana

Nova Medicea Viareggio-Forte dei Marmi

Iren Follonica-Spv Viareggio

La classifica di A2 Girone B

Forte dei Marmi (12) 31 punti; Rot.ca Camaiore (12) 27; Rh Scandiano (11) 23; Roller Matera (11), Pumas Viareggio (12) 22; Sarzana (12) 14; Spv Viareggio (10) 12; Castiglione (12) 9; Cresh Eboli (12) 7; Follonica (12) (-1p) 2

Under 17 zona 4 – 15a giornata 1 marzo

Sarzana-Pumas Viareggio A

Lo Scoiattolo Castiglione-Pumas Viareggio B

Riposa Cgc Viareggio

La classifica

Pumas Viareggio A (10) 27 punti; Castiglione (11) 25; Sarzana (11) 19; Pumas Viareggio B (10) 6; Cgc Viareggio (12) 3

Under 15 zona 4 – 16a giornata 28 febbraio

Cp Grosseto B-La Scala Castiglione

Spv Viareggio-Sarzana B

Forte dei Marmi-Cp Grosseto A

Cgc Viareggio-Bluoptik Follonica

Siena-Rotellistica Camaiore

Startit Prato-Sarzana A

La classifica

Castiglione (15) 45 punti; Cgc Viareggio (15) 37; Sarzana A (14) 36; Cp Grosseto A (15) 34; Follonica (14) 28; R.a Camaiore (14) 22; Sarzana B (14) 18; Prato (15) 12; Spv Viareggio (14) 7; Siena (15), Cp Grosseto B (14) 6; Forte Marmi (15) 5