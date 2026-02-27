GROSSETO – Nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dalla presidenza del Consiglio comunale di Grosseto, in collaborazione con la società Sistema. Nei manifesti 6×3 affissi in città campeggia lo slogan: “La nostra forza è nel rispetto, la nostra voce è contro la violenza”.

L’iniziativa nasce da un coinvolgimento condiviso dei consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di opposizione, che hanno concordato sulla necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno considerato ancora attuale e diffuso. L’obiettivo è sottolineare come la violenza di genere non possa essere trattata soltanto in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, ma richieda continuità, coerenza e una presa di posizione stabile da parte delle istituzioni.

Al centro della campagna vi è il richiamo al ruolo della comunità, a tutti i livelli, nel prevenire e contrastare ogni forma di abuso, con un’enfasi particolare sulla cultura del rispetto come primo strumento di prevenzione. Il messaggio veicolato sui manifesti punta a coinvolgere cittadini, realtà associative e istituzioni locali in un’azione collettiva e costante.

“Abbiamo ritenuto necessario proseguire su questa strada anche oltre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – perché si tratta di un tema che non può essere affrontato solo in occasioni simboliche. Questa campagna rappresenta un impegno condiviso da tutto il Consiglio, al di là delle appartenenze politiche. È un segnale concreto di unità su un tema che non ammette divisioni. Il Consiglio comunale non è soltanto il luogo degli atti amministrativi: è anche uno spazio di confronto e di responsabilità civica, che sa farsi promotore di messaggi chiari di rilevanza sociale. Grazie alla società Sistema per la consueta collaborazione e all’agenzia Internetfly, che ha curato e donato la grafica della campagna”.

La nuova azione di comunicazione si inserisce in un percorso già avviato dalla presidenza del Consiglio comunale con altre campagne di comunicazione sociale dedicate a temi di interesse collettivo. In passato sono stati promossi messaggi sull’importanza della donazione di sangue, sul contrasto al bullismo e sulla lotta all’abbandono degli animali, con l’intento di mantenere costante l’attenzione su fenomeni che, secondo l’amministrazione, richiedono un impegno continuativo e non circoscritto a singole ricorrenze.