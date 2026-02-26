Foto di repertorio

GROSSETO – Prosegue il percorso verso il completamento della nuova scuola di via Monte Bianco a Grosseto. Da lunedì 2 marzo si compirà infatti un primo importante passo: studenti e personale scolastico si trasferiranno dalla vecchia struttura alla nuova, limitatamente al blocco delle aule appena ultimato.

“Si tratta di un passaggio fondamentale, perché consentirà di mettere subito a disposizione della comunità scolastica 20 aule didattiche e cinque aule specialistiche, spazi moderni e funzionali progettati per accogliere fino a circa 450 studenti – afferma il Comune -. Nel frattempo, i lavori proseguiranno sugli altri blocchi della struttura – palestra, mensa e biblioteca – mentre è prevista anche la demolizione della scuola esistente, così da completare integralmente l’intervento secondo il cronoprogramma stabilito”.

“Il trasferimento nelle nuove aule – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra comunità e segna l’inizio concreto della nuova vita di questa scuola. Da lunedì studenti e insegnanti potranno entrare in ambienti moderni, sicuri e pensati per rispondere alle esigenze della didattica di oggi. È un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra e di una programmazione attenta che abbiamo portato avanti con determinazione. Nel frattempo i lavori proseguono sulle altre parti della struttura fino al completamento dell’intervento. L’ingresso provvisorio è stato organizzato garantendo la massima sicurezza per alunni, famiglie e personale scolastico. Ringraziamo genitori, insegnanti e studenti per la collaborazione dimostrate in questa fase di transizione: tra pochi mesi consegneremo alla città una scuola completamente nuova, moderna e funzionale, pensata per le generazioni di oggi e per quelle future”.

L’opera rappresenta un investimento complessivo di grande rilievo per la città: 8 milioni e mezzo di euro provenienti dai fondi Pnrr, 850 mila euro attraverso il Fondo Opere Indifferibili e 1 milione e 700 mila euro stanziati dal Comune di Grosseto.

“La nuova scuola si sviluppa su una superficie coperta di 3.870 metri quadrati ed è pensata per garantire ambienti sicuri, innovativi e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea – spiegano dal Comune -. L’ingresso provvisorio sarà da via Capodistria, con accessi organizzati in totale sicurezza per studenti, insegnanti e famiglie.

L’amministrazione comunale desidera rivolgere un sincero ringraziamento ai genitori, alle maestre e agli alunni per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante questa fase di transizione. Tra pochi mesi l’intero complesso sarà completato, consegnando alla città una scuola completamente nuova, pronta ad accogliere non solo gli studenti di oggi ma anche le generazioni future”.