GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 26 febbraio 2026

Ariete – Giornata utile per mettere a fuoco un obiettivo personale. Hai le idee chiare, ma serve una strategia più precisa.

Toro – Sei più flessibile del solito, e questo ti permette di cogliere nuove opportunità.

Gemelli – Hai tante proposte, ma devi scegliere bene dove investire la tua energia.

Cancro – Un gesto gentile oggi vale più di mille parole. Offri ciò che ti piacerebbe ricevere.

Leone – Mantieni alta l’autostima, ma non chiuderti alle critiche costruttive.

Vergine – Sai distinguere tra ciò che è urgente e ciò che è importante. Giornata proficua.

Bilancia – Ritrovi il tuo baricentro interiore. Sei in ascolto e in equilibrio.

Scorpione – Giornata adatta a chiarire un malinteso. Le tue parole oggi possono guarire.

Sagittario – Serve più concretezza nei progetti che hai in mente. Organizza meglio.

Capricorno – Procedi con calma e concentrazione. Sei sulla strada giusta.

Acquario, segno del giorno – Oggi brillano le tue idee. Creatività, originalità e un pizzico di ribellione ti guidano verso una soluzione fuori dagli schemi.

Consiglio escursione: visita il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, luogo visionario, simbolico, libero: perfetto per uno spirito come il tuo.

Pesci – Senti arrivare un cambiamento, anche se non sai ancora definirlo. Fidati.