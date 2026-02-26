GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 26 febbraio 2026
Ariete – Giornata utile per mettere a fuoco un obiettivo personale. Hai le idee chiare, ma serve una strategia più precisa.
Toro – Sei più flessibile del solito, e questo ti permette di cogliere nuove opportunità.
Gemelli – Hai tante proposte, ma devi scegliere bene dove investire la tua energia.
Cancro – Un gesto gentile oggi vale più di mille parole. Offri ciò che ti piacerebbe ricevere.
Leone – Mantieni alta l’autostima, ma non chiuderti alle critiche costruttive.
Vergine – Sai distinguere tra ciò che è urgente e ciò che è importante. Giornata proficua.
Bilancia – Ritrovi il tuo baricentro interiore. Sei in ascolto e in equilibrio.
Scorpione – Giornata adatta a chiarire un malinteso. Le tue parole oggi possono guarire.
Sagittario – Serve più concretezza nei progetti che hai in mente. Organizza meglio.
Capricorno – Procedi con calma e concentrazione. Sei sulla strada giusta.
Acquario, segno del giorno – Oggi brillano le tue idee. Creatività, originalità e un pizzico di ribellione ti guidano verso una soluzione fuori dagli schemi.
Consiglio escursione: visita il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, luogo visionario, simbolico, libero: perfetto per uno spirito come il tuo.
Pesci – Senti arrivare un cambiamento, anche se non sai ancora definirlo. Fidati.