GROSSETO – Martedì 3 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Firenze.

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza della Chiesa, piazza Risorgimento, piazza Del Ciclamino, via della Conciliazione, via Donato Bramante, via Firenze, via Francesco Baracca, via Generale Luigi Cadorna, via Giovanni Marradi, via Giuseppe Giusti, via Granducato di Toscana, via Grossetana, via IV Novembre, viale Giuseppe Giusti, via Melchiorre Gioia, via Piave, via Pietro Maroncelli, via Silvio Pellico, via Vincenzo Bellini. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Un altro intervento è previsto per mercoledì 4 marzo a Monterotondo Marittimo per la manutenzione sulla rete idrica in vicolo Cervo. I lavori sono in programma dalle 11.30 alle 13.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Magenta, via Bardelloni, via Varese, via Poggiarello, via Ricasoli, via Pietro Gori, via Farini, vicolo Cervo, via Massimo D’Azeglio, via Renato Fucini, vicolo della Pergola, via Bramasole. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.30.

Giovedì 5 marzo Acquedotto del Fiora sarà invece al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dell’Artigianato. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 11.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutta la zona industriale di Follonica e in via Caduti sul Lavoro (solo ristorante la Mangiatoia). Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 11.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.