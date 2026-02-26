CASTEL DEL PIANO – È di questi ultimi giorni l ‘atto conclusivo che ha consentito al Comune di Castel del Piano di acquisire due impianti di risalita, uno in zona Macinaie e uno in zona Contessa.

La sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, è un’acquisizione che rappresenta “il primo passo nei confronti di un piano strutturato, corale, condiviso e metodico che permetta una regia pubblica su quello che è forse il bene più importante che abbiamo, ossia la nostra montagna. Una regia pubblica che deve essere gestita con lungimiranza, con visione e non più con emergenza o estemporaneità”.

“Il coordinamento pubblico privato è fondamentale, gli effetti positivi li abbiamo visti in questa stagione che pur con pochissima neve ci ha consentito nella parte bassa del circuito delle Macinaie, ancora per il fine settimana che verrà, di veder sciare coloro che vorranno approfittare delle piste innevate artificialmente ormai il 31 di dicembre – prosegue Pieraccini -. Quindi con l’azione da parte di coloro che lavorano costantemente affinché si possa dare questo tipo di servizio in collaborazione con il Comune, quello ha dimostrato che un ‘operazione condivisa è possibile”.

“Ora – conclude – sarà necessario definire un piano di sviluppo condiviso, individuare gli interventi, fare degli investimenti strutturali che siano sostenibili dal punto di vista ambientale e dal punto di vista dell’innovazione. E che quel tema della destagionalizzazione lo rendano effettivamente fattivo e la nostra montagna possa vivere di programmazione tutto l ‘anno”.