GROSSETO – Un doppio appuntamento lega quest’anno EdicolAcustica al Festival di Sanremo: tutto accade nella giornata di sabato 28 febbraio.

Al mattino Alberto Guazzi e Marco D’Alò saranno ospiti a Casa Sanremo, all’interno del Palafiori di Sanremo, per raccontare la storia del chiosco sonoro nato a Grosseto nel 2013 e le novità in casa EdicolAcustica. A rendere possibile l’intervista, che sarà poi diffusa sulla piattaforma RaiPlay, è Michele Cioffi, scrittore e responsabile nazionale di Asi Area Cultura che nei mesi scorsi ha scoperto la storia di EdicolAcustica e deciso di coronare il sogno di Michele Scuffiotti.

Il fondatore di EdicolAcustica aveva sempre sognato di portare a Sanremo il progetto, nato nella sua edicola di piazza Ferretti, proprio nei giorni in cui tutti i riflettori sono puntati sulla musica e la canzone italiana. L’opportunità di essere intervistati a Sanremo è legata dunque al recente ingresso dell’associazione EdicolAcustica Aps, presieduta dal padre di Michele, Sandro Scuffiotti, nel grande mondo di Asi – Associazioni sportive e sociali italiane e segue di pochi giorni l’evento live a Malagrotta (Roma) che ha preparato la strada alla trasferta in Liguria, “(di)Verso Sanremo”, e che è stato accolto con grande entusiasmo e consensi.

Non è finita perché la sera del 28 febbraio si decide il vincitore del festival. Allora, di ritorno dalla città dei fiori, tutti collegati dalle 20 in poi con il canale di live streaming Twitch di EdicolAcustica per seguire insieme e commentare la finalissima. In studio ci saranno Alberto e Filippo Guazzi e il maestro Riccardo Tonello, con Marco D’Alò in collegamento come sempre. Tanti ospiti si alterneranno per dire la propria e interagire con chi si collega da casa. Tutto rigorosamente dal vivo.

Per sostenere le tante novità in arrivo e in cantiere l’associazione EdicolAcustica Aps sta promuovendo una raccolta fondi (crowdfunding) sulla piattaforma GoFundMe. La campagna si chiama “L’edicola che fa cantare” e mette al centro i valori a cui il progetto si è sempre ispirato. “In un panorama musicale dove gli algoritmi decidono chi emerge e chi no e dove serve budget pubblicitario per essere ascoltati – si legge nella scheda del crowdfunding su GoFundMe – EdicolAcustica è un’alternativa reale -. Noi diamo spazio al talento, alle storie vere, alla musica d’autore che ha qualcosa da dire. Artisti che altrimenti non avrebbero una vetrina professionale trovano in noi un palco, un microfono, un pubblico. Non stiamo solo realizzando il sogno di Michele. Stiamo dando opportunità concrete a decine di artisti emergenti che meritano di essere ascoltati. Per ringraziare tutti i sostenitori che aiuteranno EdicolAcustica a raggiungere il proprio obiettivo, fissato a 15mila euro, a giugno verrà organizzata una rassegna speciale a Grosseto con ospiti, interviste e tanta musica dal vivo. Per seguire EdicolAcustica ci sono il nuovo sito web www.edicolacustica.it e i canali social Facebook, Instagram e YouTube. Per sostenere il crowdfunding seguire le istruzioni presenti sul sito https://www.gofundme.com/f/ledicola-che-fa-cantare“.