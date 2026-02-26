GROSSETO – La musica italiana torna protagonista a Grosseto subito dopo l’evento musicale più atteso dell’anno. Venerdì 6 marzo alla Sala Eden arriva “Italianissima Dinner Show”, il nuovo appuntamento firmato Back to the Party e diretto da Ettore Raso, una serata che celebrerà le grandi hit di sempre ma anche alcuni successi delle canzoni del Festival di Sanremo 2026.

Il format nasce 3 anni fa, concepito per cantare a tavola le hit italiane più belle di sempre e scatenarci fino a tarda notte in un contesto elegante e coinvolgente, dove il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.

Una nuova formula con cena servita a tavola

Per questa nuova tappa, Back to the Party introduce una formula rinnovata, con cena completamente servita al tavolo, scelta di Ettore Raso che segna un ulteriore passo avanti nella qualità dell’esperienza proposta. Il menù prevede antipasto, due primi, due secondi, contorni e dolce.

Il costo è di 30 euro a persona per i tavoli, comprensivo di acqua, una bottiglia di vino rosso Doc ogni quattro persone e caffè. Disponibile anche la formula salotto privé a 35 euro, che include un free drink.

Tra i tanti protagonisti:

Pietro Paolacci, live music

Joint Sax, live sax

Melody Sound, music hall

Ettore Raso, regia musicale e DJ set

Matte Shaker, special dinner DJ

Andrea Sapienza, fotografo ufficiale della serata

Un percorso musicale che unirà passato e presente, con particolare attenzione ai primi brani in testa a Sanremo, e a tutti i grandi successi del passato pronti a trasformarsi in un grande coro collettivo.

Evento esclusivo a numero chiuso

L’ingresso sarà consentito solo su prenotazione e, come sottolinea, solo dalla cena, dove in nessun modo si potrà entrare dopo. Una formula, quella di Ettore Raso, che negli ultimi anni ha registrato numerosi sold out e che continua a rappresentare una delle proposte più solide e apprezzate nel panorama dell’intrattenimento maremmano.

Info e prenotazioni

Appuntamento venerdì 6 marzo alle 20.30 alla Sala Eden di Grosseto.

Prenotazioni al numero 339 6242020 (anche messaggio diretto WhatsApp).